Кассирша из Башкирии, ограбившая банк из-за любимого, получила 5 лет заключения

В Башкирии суд вынес приговор кассирше «Россельхозбанка» Луизе Хайруллиной, ее признали виновной в хищении 25 млн рублей. Женщине назначили наказание в виде 5 лет колонии общего режима. Ранее гособвинение просило 6 лет заключения (максимальная санкция по данной статье — 10 лет колонии). Судья постановила, чтобы супруги Хайруллины вернули украденные деньги банку, передает UFA1.RU.



История случилась в мае 2019 года, когда Хайруллина сбежала вместе со своей семьей, а позже выяснилось, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, 9 000 000 рублей, 140 900 долларов, 101 315 евро . По данным следствия, женщина брала из кассы деньги под давлением своего мужа Марата — у того была склонность к азартным играм, всё, что приносила Хайруллина, он проигрывал в онлайн-казино. Зачитывая приговор, судья отметила, что однажды Марату удалось выиграть в казино 1,5 млн рублей, часть этих денег супруги вернули банку.