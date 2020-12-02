«Не проявляли признаки психических расстройств»: Минздрав НСО о серии странных смертей в больницах

В Минздраве Новосибирской области прокомментировали серию странных смертей пациентов городских больниц. По заверению ведомства, эти несчастные случаи не связаны между собой.



— Установлено, что не все погибшие пациенты были инфицированы коронавирусом и лечились в инфекционных госпиталях. У тех же, кто проходил лечение от коронавирусной инфекции, заболевание протекало по-разному, состояние пациентов было разной степени тяжести: от тяжелой до удовлетворительной. Все пациенты получали необходимую терапию в соответствии с утвержденными протоколами лечения. Ни один из пациентов ранее не состоял на учете у психиатра, во время лечения в стационаре никто не проявлял признаков психического расстройства или неадекватного поведения. Произошедшее стало неожиданностью для медицинского персонала больниц, — говорится в сообщении областного Минздрава.