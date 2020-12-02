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«Не проявляли признаки психических расстройств»: Минздрав НСО о серии странных смертей в больницах

В ведомстве отметили, что случаи не связаны между собой

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По словам Минздрава, пациенты не проявляли признаков психических расстройств

По словам Минздрава, пациенты не проявляли признаков психических расстройств

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Новосибирский Минздрав высказался о серии странных смертей в больницах

В Минздраве Новосибирской области прокомментировали серию странных смертей пациентов городских больниц. По заверению ведомства, эти несчастные случаи не связаны между собой.

— Установлено, что не все погибшие пациенты были инфицированы коронавирусом и лечились в инфекционных госпиталях. У тех же, кто проходил лечение от коронавирусной инфекции, заболевание протекало по-разному, состояние пациентов было разной степени тяжести: от тяжелой до удовлетворительной. Все пациенты получали необходимую терапию в соответствии с утвержденными протоколами лечения. Ни один из пациентов ранее не состоял на учете у психиатра, во время лечения в стационаре никто не проявлял признаков психического расстройства или неадекватного поведения. Произошедшее стало неожиданностью для медицинского персонала больниц, — говорится в сообщении областного Минздрава.

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Сейчас причины произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Сотрудники медицинских организаций оказывают максимальное содействие в их работе.

За неделю в ГКБ № 25 покончили с собой два пациента. Тело одного из них нашли 20 ноября под окнами больницы. Тело второго обнаружили 23 ноября в палате — по предварительным данным, мужчина скончался от кровопотери. А 1 декабря на территории новосибирской областной больницы нашли тело 37-летнего мужчины. Также известно, что в госпитале ветеранов войн (там тоже лечат пациентов с коронавирусом) обнаружили повешенным пожилого мужчину.

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Минздравсамоубийство
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