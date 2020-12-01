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Четвертый случай: в облбольнице Новосибирска нашли мертвым 37-летнего пациента

Следователям предстоит выяснить, что с ним случилось — несчастный случай или суицид

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Это уже четвертый подобный случай за последнее время

Это уже четвертый подобный случай за последнее время

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В облбольнице Новосибирска нашли мертвым 37-летнего пациента

Тело мужчины на территории новосибирской областной больницы нашли 30 ноября. Им оказался 37-летний пациент. В региональном Минздраве пояснили, что пока классифицируют случившееся как «несчастный случай».

Обстоятельства трагедии и причину смерти мужчины сейчас устанавливают правоохранительные органы. В региональном СК не ответили на сообщения и звонки корреспондента НГС.

За последние две недели в Новосибирске при странных обстоятельствах погибли четыре пациента медучреждений. Один выпал из окна ковидного госпиталя. Другой за несколько часов до смерти писал странные сообщения друзьям и родственникам, позже его нашли в палате — он лежал в луже крови. А сегодня утром стало известно, что в госпитале ветеранов войн (там также лечат пациентов с коронавирусом) обнаружили повешенным пожилого мужчину.

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Для расследования этих случаев Минздрав создал специальную комиссию.

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несчастный случайкоронавирусковидный госпиталь
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