Четвертый случай: в облбольнице Новосибирска нашли мертвым 37-летнего пациента

В облбольнице Новосибирска нашли мертвым 37-летнего пациента
Тело мужчины на территории новосибирской областной больницы нашли 30 ноября. Им оказался 37-летний пациент. В региональном Минздраве пояснили, что пока классифицируют случившееся как «несчастный случай».
Обстоятельства трагедии и причину смерти мужчины сейчас устанавливают правоохранительные органы. В региональном СК не ответили на сообщения и звонки корреспондента НГС.
За последние две недели в Новосибирске при странных обстоятельствах погибли четыре пациента медучреждений. Один выпал из окна ковидного госпиталя. Другой за несколько часов до смерти писал странные сообщения друзьям и родственникам, позже его нашли в палате — он лежал в луже крови. А сегодня утром стало известно, что в госпитале ветеранов войн (там также лечат пациентов с коронавирусом) обнаружили повешенным пожилого мужчину.
Для расследования этих случаев Минздрав создал специальную комиссию.