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Еще один пациент найден мертвым в ковидном госпитале

Мужчина был найден повешенным

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Мужчина скончался в госпитале ветеранов войн <nobr class="_">№ 2</nobr>

Мужчина скончался в госпитале ветеранов войн № 2

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Пенсионер найден повешенным в коронавирусном госпитале в Новосибирске

В Новосибирском госпитале ветеранов войн № 2 на Лесном шоссе, 9 обнаружили мертвым пациента. Как пишет Тайга.инфо со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчину 1934 года рождения нашли повешенным.

Информацию о том, что в госпитале погиб мужчина, подтвердили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

— Да, случай несчастный был, обратились в правоохранительные органы. Мужчина скончался, обстоятельства смерти выясняют правоохранительные органы, — сообщили в пресс-службе.

В Следственном комитете по Новосибирской области не смогли прокомментировать инцидент.

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Госпиталь ветеранов войн с середины октября работает с ковидными пациентами. Там находятся пациенты с легкой и средней степенью тяжести протекания заболевания.

На прошлой неделе в ГКБ № 25 покончили с собой два пациента. Тело одного из них нашли 20 ноября под окнами больницы. Тело второго обнаружили 23 ноября в палате — по предварительным данным, мужчина скончался от кровопотери. Для расследования этих случаев Минздрав уже создал специальную комиссию, работающую совместно с правоохранительными органами.

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коронавирус в Новосибирске
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