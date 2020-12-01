Еще один пациент найден мертвым в ковидном госпитале

Пенсионер найден повешенным в коронавирусном госпитале в Новосибирске
В Новосибирском госпитале ветеранов войн
Информацию о том, что в госпитале погиб мужчина, подтвердили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.
— Да, случай несчастный был, обратились в правоохранительные органы. Мужчина скончался, обстоятельства смерти выясняют правоохранительные органы, — сообщили в пресс-службе.
В Следственном комитете по Новосибирской области не смогли прокомментировать инцидент.
Госпиталь ветеранов войн с середины октября работает с ковидными пациентами. Там находятся пациенты с легкой и средней степенью тяжести протекания заболевания.
На прошлой неделе в