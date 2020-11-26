Для расследования случаев суицида в ковидном госпитале Новосибирска создали внутреннюю комиссию

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в ковидном госпитале на базе больницы № 25, где двое пациентов покончили с собой, была создана специальная внутренняя комиссия.



— Это именно зарегистрированные несчастные случаи, сейчас проводится внутренняя проверка самого медицинского учреждения в сотрудничестве с правоохранительными органами. По любому случаю создается комиссия медучреждения, в соответствии с положением она проводит мероприятия, — добавил он.



Двумя днями ранее в «красной» зоне ковидного госпиталя на базе 25-й больницы было обнаружено тело одного из пациентов. Предположительно, он покончил с собой. Это уже второй подобный случай в этом учреждении. На прошлой неделе под окнами этой же больницы было найдено тело еще одного пациента.