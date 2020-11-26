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Для расследования случаев суицида в ковидном госпитале Новосибирска создали внутреннюю комиссию

Она работает совместно с правоохранительными органами

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Сразу два несчастных случая в ковидном госпитале произошли в этом месяце

Сразу два несчастных случая в ковидном госпитале произошли в этом месяце

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В ГКБ № 25 проведут проверку из-за двух суицидов среди пациентов

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в ковидном госпитале на базе больницы № 25, где двое пациентов покончили с собой, была создана специальная внутренняя комиссия.

— Это именно зарегистрированные несчастные случаи, сейчас проводится внутренняя проверка самого медицинского учреждения в сотрудничестве с правоохранительными органами. По любому случаю создается комиссия медучреждения, в соответствии с положением она проводит мероприятия, — добавил он.

Двумя днями ранее в «красной» зоне ковидного госпиталя на базе 25-й больницы было обнаружено тело одного из пациентов. Предположительно, он покончил с собой. Это уже второй подобный случай в этом учреждении. На прошлой неделе под окнами этой же больницы было найдено тело еще одного пациента.

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суицидкоронавирус в НовосибирскеГКБ № 25
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