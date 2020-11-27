Новосибирец попался с пакетом краденых автомобильных зеркал ночью на Богаткова

В ночь на пятницу, 27 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска полицейские задержали 42-летнего мужчину с пакетом отломанных автомобильных боковых зеркал.



Инцидент произошел около двух часов ночи. Экипаж полка ДПС ГИБДД дежурил на улице Бориса Богаткова. Полицейские обратили внимание на молодого человека в темной одежде, который шел по проезжей части с белым пакетом в руках. Заметив автоинспекторов, мужчина попытался скрыться от них в переулках частного сектора, но в итоге его задержали.

— В пакете обнаружили отломанные боковые зеркала от легковых автомобилей. Как пояснил гражданин, он крал зеркала с автомобилей, — сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирску Анна Варнавская.