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Новосибирец попался с пакетом краденых автомобильных зеркал ночью на Богаткова

Его задержали с добычей сотрудники ДПС

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Часть автомобилей, оставшихся без зеркал, уже установлена

Часть автомобилей, оставшихся без зеркал, уже установлена

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Новосибирец попался с пакетом краденых автозеркал ночью на Богаткова

В ночь на пятницу, 27 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска полицейские задержали 42-летнего мужчину с пакетом отломанных автомобильных боковых зеркал.

Инцидент произошел около двух часов ночи. Экипаж полка ДПС ГИБДД дежурил на улице Бориса Богаткова. Полицейские обратили внимание на молодого человека в темной одежде, который шел по проезжей части с белым пакетом в руках. Заметив автоинспекторов, мужчина попытался скрыться от них в переулках частного сектора, но в итоге его задержали.

— В пакете обнаружили отломанные боковые зеркала от легковых автомобилей. Как пояснил гражданин, он крал зеркала с автомобилей, — сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирску Анна Варнавская.

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Задержанного доставили в отдел полиции Дзержинского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас полицейские устанавливают собственников других зеркал, а также причастность гражданина к подобным преступлениям.

А несколько лет назад новосибирец попал под статью за кражу госномеров с автомобилей — он снял их с трех машин и оставил записки с указанием мобильного телефона для возврата.

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автомобильполициякражабоковые зеркала
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