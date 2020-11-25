«БМВ» смял ограждение у метро «Заельцовская» и устроил пробку

Сегодня, 25 ноября, на площади Калинина произошло ДТП. Водитель «БМВ» врезался в ограждение у одного из выходов метро «Заельцовская».
Согласно сообщениям очевидцев аварии в сервисе «2ГИС», столкновение с ограждением произошло около часа назад. В результате происшествия на Красном проспекте растянулась пробка — транспорт стоит от пересечения с улицей Северной до кольца.
В настоящее время уровень пробок в Новосибирске «2ГИС» оценивает в 5 баллов.
На момент написания материала телефон сотрудников группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску был недоступен.
На этой неделе произошло ДТП на ОбьГЭСе — водитель «Инфинити» выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилями «Тойота» и «Рено-Логан», а затем скрылся с места происшествия, бросив авто. Водителя по-прежнему ищут.