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«БМВ» смял ограждение у метро «Заельцовская» и устроил пробку

Движение затруднено по Красному проспекту

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Пробка из-за ДТП расстянулась до Северной

Пробка из-за ДТП расстянулась до Северной

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Сегодня, 25 ноября, на площади Калинина произошло ДТП. Водитель «БМВ» врезался в ограждение у одного из выходов метро «Заельцовская».

Согласно сообщениям очевидцев аварии в сервисе «2ГИС», столкновение с ограждением произошло около часа назад. В результате происшествия на Красном проспекте растянулась пробка — транспорт стоит от пересечения с улицей Северной до кольца.

В настоящее время уровень пробок в Новосибирске «2ГИС» оценивает в 5 баллов.

На момент написания материала телефон сотрудников группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску был недоступен.

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На этой неделе произошло ДТП на ОбьГЭСе — водитель «Инфинити» выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилями «Тойота» и «Рено-Логан», а затем скрылся с места происшествия, бросив авто. Водителя по-прежнему ищут.

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