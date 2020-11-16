Глава новосибирского МЧС назвал предварительную причину пожара, в котором погибли четыре человека

Стала известна предварительная причина смертельного пожара в НСО
Пожар в селе Новомихайловка в Коченевском районе НСО, в котором вчера, 15 ноября, погибли трое взрослых и один ребенок, мог произойти из-за короткого замыкания.
— На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение перекрытий. Семья на учете в органах полиции и соцзащиты не состояла. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки, — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области.
Родственникам погибших окажут психологическую помощь.
Другой крупный пожар произошел в Новосибирской области в начале ноября. Тогда в Каргате погибли трое детей и двое мужчин.