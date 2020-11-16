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Глава новосибирского МЧС назвал предварительную причину пожара, в котором погибли четыре человека

Смертельное происшествие случилось накануне в Коченевском районе

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Во время пожара в доме рухнули перекрытия

Во время пожара в доме рухнули перекрытия

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Стала известна предварительная причина смертельного пожара в НСО

Пожар в селе Новомихайловка в Коченевском районе НСО, в котором вчера, 15 ноября, погибли трое взрослых и один ребенок, мог произойти из-за короткого замыкания.

— На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение перекрытий. Семья на учете в органах полиции и соцзащиты не состояла. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки, — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области.

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Родственникам погибших окажут психологическую помощь.

Другой крупный пожар произошел в Новосибирской области в начале ноября. Тогда в Каргате погибли трое детей и двое мужчин.

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погибшиепожарКоченевский район
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