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Тема дняЖурналист с ковидом осталась без врачей и лекарств

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Новосибирец выпал с пятого этажа на Затулинке

Приехавшие медики диагностировали клиническую смерть

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Инцидент произошёл сегодня утром

Инцидент произошёл сегодня утром

Сегодня, 23 октября, из окна дома на улице Зорге, 217 в Кировском районе Новосибирска выпал мужчина.

— Выпал мужчина, 34 года. Подъехали быстро, было состояние клинической смерти. Его попытались реанимировать, но это не удалось, — рассказала главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

По словам врача, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. На месте работают сотрудники полиции.

— Около 09:30 в следственные органы поступило сообщение о том, что в Кировском районе по улице Зорге, 217 было обнаружено тело мужчины 1986 года рождения с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту следственными органами СК России организована доследственная проверка, следователь выехал на место. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в следственном управлении СК РФ по НСО.

В СК уточнили, что мужчина выпал с пятого этажа.

Если вы знаете, кем был погибший и при каких обстоятельствах произошла эта трагедия, то сообщите об этом в редакцию дежурному корреспонденту.

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В начале сентября из окна многоэтажки в центре Новосибирска выпал мужчина. Следователи начали проверку.

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ЗатулинкаКировский районвыпал из окна
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