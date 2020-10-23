Новосибирец выпал с пятого этажа на Затулинке

Сегодня, 23 октября, из окна дома на улице Зорге, 217 в Кировском районе Новосибирска выпал мужчина.
— Выпал мужчина, 34 года. Подъехали быстро, было состояние клинической смерти. Его попытались реанимировать, но это не удалось, — рассказала главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.
По словам врача, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. На месте работают сотрудники полиции.
— Около 09:30 в следственные органы поступило сообщение о том, что в Кировском районе по улице Зорге, 217 было обнаружено тело мужчины 1986 года рождения с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту следственными органами СК России организована доследственная проверка, следователь выехал на место. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в следственном управлении СК РФ по НСО.
В СК уточнили, что мужчина выпал с пятого этажа.
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В начале сентября из окна многоэтажки в центре Новосибирска выпал мужчина. Следователи начали проверку.