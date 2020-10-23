18 лет назад чеченские боевики захватили «Норд-Ост». История жестокой трагедии России — в 20 фото

В начале захвата один из зрителей успел дозвониться в Службу спасения. Распечатка этого разговора сохранилась в библиотеке мемориала погибших в «Норд-Осте».

— Молодой человек, скажите, что сейчас происходит в зале?

— В зале? Ну, в принципе, ничего, все сейчас дозвониться пытаются, но не у всех получается. И боевики ходят с оружием.

— Они вас не выпускают, но вы можете свободно передвигаться по залу?

— Нельзя ходить, сидим как бы. Мы как сидели, так и сидим. Как смотрели спектакль. По краям, там, где откидные сиденья, стоят женщины, заминированные все.

— Стоят как?

— Заминированные, все женщины заминированные. В середине лежит заминированное взрывное устройство.

— И женщины стоят возле него?

— Да. Около него и по всему периметру, по всему залу.

— А это в проходах женщины стоят?

— И в проходах, и по всему кругу. Стоят как бы.

— Это они специально женщин выделили?

— Нет, женщины их как раз. Заминированные, с оружием как бы. По ходу — камикадзе. (Неразборчиво.) Нереально, но, мне кажется, мы здесь все ляжем. И это не шутка.

