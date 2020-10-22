22 октября четверг
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 3/10
usd 77.03
eur 91.34
Тема дняС 26 октября вводят ограничения для общепита

Все новости

Все новости

Вылетели на островок безопасности и снесли знак: у правительства НСО столкнулись такси и универсал

На месте ДТП работают врачи и пожарные

1 752
10Обсудить

Поделиться

Оба водителя обратились за медицинской помощью

Оба водителя обратились за медицинской помощью

Рядом с правительством НСО столкнулись такси и универсал

В Новосибирске на Красном проспекте столкнулись Kia Rio и Mitsubishi Lancer. Машины выбросило к островку безопасности, и универсал снес знак.

— На Красном проспекте, 22 столкнулись два автомобиля. В результате ДТП оба водителя обратились за медицинской помощью, сейчас их осматривают, травмы уточняются, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Помимо врачей, на месте аварии заметили и машину пожарных.

В августе на съезде с Бугринского моста на улице Ватутина таксист не справился с управлением и врезался в отбойник.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП с пострадавшимиавария
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!