Вылетели на островок безопасности и снесли знак: у правительства НСО столкнулись такси и универсал

Рядом с правительством НСО столкнулись такси и универсал
В Новосибирске на Красном проспекте столкнулись Kia Rio и Mitsubishi Lancer. Машины выбросило к островку безопасности, и универсал снес знак.
— На Красном проспекте, 22 столкнулись два автомобиля. В результате ДТП оба водителя обратились за медицинской помощью, сейчас их осматривают, травмы уточняются, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Помимо врачей, на месте аварии заметили и машину пожарных.
В августе на съезде с Бугринского моста на улице Ватутина таксист не справился с управлением и врезался в отбойник.