Мужчина попытался зайти с ножом в новосибирский собор — его задержала «Росгвардия»

В Новосибирске сотрудники Росгвардии сегодня,
— На пульт отдела вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из Собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии представители службы безопасности храма пояснили, что мужчина, имевший при себе нож, пытался зайти в собор, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сотрудники Росгвардии доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В самом соборе информацию не прокомментировали.
Напомним, что несколько лет назад подобный случай произошёл в Заельцовском районе. Тогда прохожие сообщили в полицию о том, что по улице ходит мужчина с ножом — полицейские задержали его и передали врачам скорой помощи.