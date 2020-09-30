В Калининском районе иномарка сбила мужчину около пешеходного перехода — он погиб на месте

Поздно вечером во вторник, 29 сентября, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

— Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Сузуки Култус», следовал по улице Тайгинская со стороны Пашинского шоссе, в сторону улицы Богдана Хмельницкого, и в пути следования, в районе дома 1/5 по улице Тайгинская, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода (в зоне видимости пешеходного перехода). В результате ДТП мужчина-пешеход 1969 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.