30 сентября среда
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 0/10
usd 79.68
eur 93.02
Тема дняСильный пожар в Центральном районе. Фото ЧП

Все новости

Все новости

В Калининском районе иномарка сбила мужчину около пешеходного перехода — он погиб на месте

На месте работают сотрудники ГИБДД

796
10Обсудить

Поделиться

Пострадавший скончался от полученных травм

Пострадавший скончался от полученных травм

В Новосибирске пешеход погиб под колёсами «Сузуки»

Поздно вечером во вторник, 29 сентября, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

— Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Сузуки Култус», следовал по улице Тайгинская со стороны Пашинского шоссе, в сторону улицы Богдана Хмельницкого, и в пути следования, в районе дома 1/5 по улице Тайгинская, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода (в зоне видимости пешеходного перехода). В результате ДТП мужчина-пешеход 1969 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Личность погибшего установлена. На месте работали сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что в Мошковском районе мужчина погиб под колёсами грузовика.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПнасмерть сбили мужчину
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!