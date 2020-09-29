Под Новосибирском грузовик насмерть сбил пешехода

Вечером во вторник, 29 сентября, в Мошковском районе Новосибирской области пешеход погиб под колёсами грузового автомобиля.

— Около 21:00 недалеко от посёлка Мошково водитель «Вольво» 1961 года рождения следовал на грузовом автомобиле. Совершил наезд на пешехода 1959 года рождения, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм мужчина скончался на месте, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.