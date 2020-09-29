29 сентября вторник
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 1/10
usd 78.67
eur 91.48
Тема дняСильный пожар в Центральном районе. Фото ЧП

Все новости

Все новости

Под Новосибирском грузовик насмерть сбил пешехода

Мужчина погиб на месте

951
4Обсудить

Поделиться

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД

В Мошковском районе пешеход попал под колёса грузовика

Вечером во вторник, 29 сентября, в Мошковском районе Новосибирской области пешеход погиб под колёсами грузового автомобиля.

— Около 21:00 недалеко от посёлка Мошково водитель «Вольво» 1961 года рождения следовал на грузовом автомобиле. Совершил наезд на пешехода 1959 года рождения, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм мужчина скончался на месте, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Новосибирске подросток на питбайке получил травмы в столкновении с «БМВ».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПсбил насмерть
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!