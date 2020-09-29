В Новосибирске подросток на мотоцикле пострадал в столкновении с «БМВ»

Вечером во вторник, 29 сентября, на левом берегу в Новосибирске произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», около метро «Студенческая» столкнулись мотоцикл и кроссовер «БМВ». От удара у автомобиля образовалась вмятина, а мотоцикл упал на дорогу. Человеку, который им управлял, потребовалась помощь медиков.

В группе пропаганды ГИБДД информацию о столкновении подтвердили.

— Сегодня в 20 часов 20 минут на территории Ленинского района водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем BMW Х6, следовал по проспекту Карла Маркса со стороны площади Лыщинского с разворотом в обратном направлении. При развороте напротив дома № 22 по проспекту Карла Маркса совершил столкновение с питбайком под управлением несовершеннолетнего водителя (2003 года рождения). <..> В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель питбайка, который с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой руки, СГМ» доставлен в лечебное учреждение, — рассказали в ведомстве.