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Тема дняСильный пожар в Центральном районе. Фото ЧП

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После крупного пожара гостиницу «Император» проверит прокуратура

Здание загорелось вечером

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Площадь пожара — 600 кв. м

Площадь пожара — 600 кв. м

Прокуратура проверит гостиницу «Император» после пожара

Прокуратура Центрального района Новосибирска организовала проверку гостиницы «Император» после крупного пожара, который произошёл сегодня вечером.

— По факту пожара дознаватели отдела регионального ГУ МЧС России проведут уголовно-процессуальную проверку, результаты которой оценит прокуратура, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты также проверят, как организации, расположенные в здании, соблюдали правила пожарной безопасности. При наличии нарушений будут приняты меры реагирования.

Гостиница «Император», расположенная в Центральном районе, загорелась сегодня вечером. НГС вёл трансляцию с места ЧП.

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пожарпрокурорская проверка
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