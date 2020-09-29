После крупного пожара гостиницу «Император» проверит прокуратура

Прокуратура Центрального района Новосибирска организовала проверку гостиницы «Император» после крупного пожара, который произошёл сегодня вечером.

— По факту пожара дознаватели отдела регионального ГУ МЧС России проведут уголовно-процессуальную проверку, результаты которой оценит прокуратура, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты также проверят, как организации, расположенные в здании, соблюдали правила пожарной безопасности. При наличии нарушений будут приняты меры реагирования.