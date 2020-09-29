После крупного пожара гостиницу «Император» проверит прокуратура

Прокуратура проверит гостиницу «Император» после пожара
Прокуратура Центрального района Новосибирска организовала проверку гостиницы «Император» после крупного пожара, который произошёл сегодня вечером.
— По факту пожара дознаватели отдела регионального ГУ МЧС России проведут уголовно-процессуальную проверку, результаты которой оценит прокуратура, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты также проверят, как организации, расположенные в здании, соблюдали правила пожарной безопасности. При наличии нарушений будут приняты меры реагирования.
Гостиница «Император», расположенная в Центральном районе, загорелась сегодня вечером. НГС вёл трансляцию с места ЧП.