В одном из домов в Новосибирской области нашли труп женщины — СК возбудил дело

Если вы знаете погибшую женщину или вам известны обстоятельства её смерти, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по номеру 8 953 775–22–29 . Можно анонимно.



В понедельник на Алтае нашли тело утонувшей туристки из Новосибирска — оно лежало на каменистой косе.