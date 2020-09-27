27 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 1/10
usd 76.82
eur 89.66
Тема дня25-летний хоккеист из Новосибирска погиб в ДТП

Все новости

Все новости

В одном из домов в Новосибирской области нашли труп женщины — СК возбудил дело

На нем обнаружили признаки насильственной смерти

1 201
11Обсудить

Поделиться

СК устанавливает все обстоятельства произошедшего

СК устанавливает все обстоятельства произошедшего

Вечером в воскресенье, 27 сентября, стало известно, что в Искитиме Новосибирской области в одном из жилых домов нашли труп женщины.

— Сегодня в городе Искитим в одном из домов было обнаружено тело женщины 1964 года рождения с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело по п.«з» ч. 2 ст. 105. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Если вы знаете погибшую женщину или вам известны обстоятельства её смерти, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по номеру 8 953 775–22–29. Можно анонимно.

В понедельник на Алтае нашли тело утонувшей туристки из Новосибирска — оно лежало на каменистой косе.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Следственный комитетубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!