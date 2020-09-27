В одном из домов в Новосибирской области нашли труп женщины — СК возбудил дело

Вечером в воскресенье, 27 сентября, стало известно, что в Искитиме Новосибирской области в одном из жилых домов нашли труп женщины.
— Сегодня в городе Искитим в одном из домов было обнаружено тело женщины 1964 года рождения с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело по п.«з» ч. 2 ст. 105. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
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