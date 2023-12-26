«Теперь здесь могут ночевать бомжи»: коммунальщики обиделись на старшую по дому и сняли домофоны с двух подъездов

В «Сибирских домофонах» подтвердили, что сняли технику в одностороннем порядке.



— Старшая по дому заявила, что правлением принято решение расторгнуть с нами договор. Поверив ей на слово, мы сняли оборудование, оно в нашей собственности. Почему так поспешили? Ранее сталкивались с подобными ситуациями, и потом вообще не могли забрать свое оборудование, или же нам его возвращали непригодным к использованию, — сообщили НГС в «Сибирских домофонах».

