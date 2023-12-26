«Теперь здесь могут ночевать бомжи»: коммунальщики обиделись на старшую по дому и сняли домофоны с двух подъездов

В центре Новосибирска компания «Сибирские домофоны» в одностороннем порядке сняла свою технику с дома на Гоголя,1. Из-за этого подъезды №1 и 3 открыты с 22 декабря, рассказала редакции НГС старшая по дому Нина Червякова.
— Фирма «Сибирские домофоны» сняла своё оборудование с 1 и 3 подъездов. Разорвала без причины договор обслуживания в одностороннем порядке. Теперь здесь могут ночевать бомжи, могут украсть общее имущество нашего дома. Я считаю, это просто безобразие! Демонтаж старой техники и монтаж новой должны производиться сразу один за другим, а сейчас может даже разморозка системы отопления произойти! — рассказала Червякова.
В «Сибирских домофонах» подтвердили, что сняли технику в одностороннем порядке.
— Старшая по дому заявила, что правлением принято решение расторгнуть с нами договор. Поверив ей на слово, мы сняли оборудование, оно в нашей собственности. Почему так поспешили? Ранее сталкивались с подобными ситуациями, и потом вообще не могли забрать свое оборудование, или же нам его возвращали непригодным к использованию, — сообщили НГС в «Сибирских домофонах».
В компании добавили, что раньше никогда так спешно не бросали подъезды, потому что ценят своих клиентов, но в этот столкнулись с незаурядной провокацией.
— Все началось с требований старшей по дому заменить счетчик входной двери подъезда №3 в мороз на минувшей неделе. Доводчики — это собственность дома, их обслуживать должны УК или ТСН. При этом мы были готовы заменить доводчик после спада морозов за свой счет. Но старшая по дому была настолько категорична, и ничего не хотела слушать. Наверное, ошибкой было с нашей стороны так поступить, но скажу честно: мы просто не выдержали, — добавили в «Сибирских домофонах».
В управляющей компании «ДОСТ-Н», которая обслуживает пятиэтажку, заверили: Новый год жители 1 и 3 подъезда встретят с новыми домофонами.
— Что конкретно произошло между правлением дома и «Сибирскими домофонами» достоверно не известно. Нам сообщили, что технику сняли в одностороннем порядке с двух подъездов. Могу сообщить, что сегодня другая компания приступила к монтажу новых домофонов, — сказали НГС в «ДОСТ-Н» 26 декабря.
12 декабря мы сообщали о суде над мужчиной из Новосибирска, который угрожал убийством старшей по дому.