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«Я тебя убью!»: новосибирец пришел с угрозами к старшей по дому после ссоры

Инцидент произошел на улице Краузе

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Об этом сообщает Калининский районный суд

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В Новосибирске суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины. Сибиряк угрожал убийством старшей по дому.

Об этом сообщает Калининский районный суд. Мужчину обвинили в угрозе убийством и управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Инцидент произошел 9 апреля этого года. По версии следствия, новосибирец пришел ночью к старшей по дому по улице Краузе, где между ними произошел конфликт. Выяснилось, что во время ссоры мужчина начал угрожать женщине.

— <….> между ними произошел конфликт, в ходе которого Бекишвили Э.Г., держав в руке неустановленный предмет, направил его сторону потерпевшей и высказал словесную угрозу убийством: «Я тебя убью!», — сообщили в пресс-службе суда.

Старшая по дому восприняла угрозу сибиряка реально и испугалась за свою жизнь и здоровье. Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч.2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения). Уголовное дело в отношении сибиряка поступило в Калининский районный суд.

В конце ноября в Новосибирске неизвестный угрожал девушке в офисе компании микрозаймов. У него был предмет, похожий на нож.

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