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Полиция пришла в новосибирское кафе смотреть записи с видеокамер: рядом напали на офис микрозаймов

У неизвестного был предмет, похожий на нож

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Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия

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26 ноября в Новосибирске неизвестный угрожал девушке в офисе компании микрозаймов. О происшествии сообщила редакции читательница НГС.

Сибирячка рассказала, что работает в одном из заведений общепита вблизи остановки транспорта «Учительская». Об инциденте она узнала после того, как к ней на работу пришли сотрудники полиции.

— Он забрал у нее деньги и скрылся, насколько я знаю. К нам на работу приходили из полиции и смотрели уличные камеры, — сказала сибирячка. — Улица Учительская, время было в районе 16:00 — 17:00 часов. Это все, что мне сказали.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать инцидент, который произошел в компании по микрозаймам. В ведомстве сообщили, что специалисты проводят оперативно-розыскные мероприятия.

— Сотрудниками полиции по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, личности гражданина, причастного к совершению противоправного деяния, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ведомства уточнили, что у неизвестного присутствовал предмет, похожий на нож.

Весной этого года в Новосибирске неизвестные ограбили банк на улице Забалуева. Журналист НГС побывала на месте происшествия. По данным источника, неизвестные похитили 4 миллиона рублей.

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