Полиция пришла в новосибирское кафе смотреть записи с видеокамер: рядом напали на офис микрозаймов

26 ноября в Новосибирске неизвестный угрожал девушке в офисе компании микрозаймов. О происшествии сообщила редакции читательница НГС.
Сибирячка рассказала, что работает в одном из заведений общепита вблизи остановки транспорта «Учительская». Об инциденте она узнала после того, как к ней на работу пришли сотрудники полиции.
— Он забрал у нее деньги и скрылся, насколько я знаю. К нам на работу приходили из полиции и смотрели уличные камеры, — сказала сибирячка. — Улица Учительская, время было в районе 16:00 — 17:00 часов. Это все, что мне сказали.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать инцидент, который произошел в компании по микрозаймам. В ведомстве сообщили, что специалисты проводят оперативно-розыскные мероприятия.
— Сотрудниками полиции по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, личности гражданина, причастного к совершению противоправного деяния, — сообщили в ведомстве.