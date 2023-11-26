Полиция пришла в новосибирское кафе смотреть записи с видеокамер: рядом напали на офис микрозаймов

— Он забрал у нее деньги и скрылся, насколько я знаю. К нам на работу приходили из полиции и смотрели уличные камеры, — сказала сибирячка. — Улица Учительская, время было в районе 16:00 — 17:00 часов. Это все, что мне сказали.

