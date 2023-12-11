«Дует со всех окон, в квартире 16 градусов»: в новосибирской новостройке семья переехала жить на кухню

Жительница ЖК комфорт-класса «Я — Маяковский» на улице Тульской, 76, заявила о холоде в квартире из-за промерзания окон. По словам женщины, в ее квартире дует из окон, а температура опускается до 16 градусов. О проблеме она рассказала в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Компания-застройщик ГК «Стрижи» разбирается в инциденте.
Дом находится в Кировском районе. По информации 2ГИС, здание достроили в 2022 году.
— Дует со всех окон просто неимоверно. Заявки на устранения оставлены в ноябре, по сей день они не исполнены. С учетом того, что окна заклеены скотчем, температура в квартире опускается до 16 градусов. И получаем частые «телефонограммы» о том, что будет снижена подача теплоснабжения, — отметила жительница дома Елена.
По словам женщины, из-за холодов ее семья пользуется только кухней, остальные комнаты изолировали, чтобы «избежать замерзания».
В управляющей компании «Эталон-Новосибирск», которая обслуживает указанный жилой комплекс, сообщили, что к ним поступила заявка о том, что в квартире очень холодно.
— Отправили слесарей, пока нет другой информации. Это единичный случай. У нас всего одна заявка была, — пояснили в управляющей компании.
Представитель застройщика также прокомментировала НГС ситуацию. В ГК «Стрижи» заявили, что разбираются в инциденте.
— Отправили управляющую компанию замерить параметры теплоносителей — входящей температуры, выходящей, посмотреть насколько там поступает. Плюс по окнам приняли заявку. Сегодня наш специалист общался с собственником по этому вопросу. У нас нет ситуации критичной, заявки мы принимаем в обычном режиме, реагируем, выходим на связь. Мы все отрабатываем, дом на гарантии. Мы выходим, смотрим, разбираемся. Сегодня все выяснили, приняли обращение от собственника, — пояснила НГС руководитель службы качества ГК «Стрижи» Татьяна Клокова.
Представитель застройщика уточнила, что квартиру проверят представители «Стрижей». Также на место собираются отправить специалистов по ремонту окон, чтобы разобраться в ситуации.
Позже жительница дома Елена сообщила корреспонденту НГС, что их посетили представители УК, они провели замеры температуры в квартире, осмотрели окна, составили акт и и отметили, что проблема — в окнах.
— Температура измеряемой поверхности оконных рам в квартире составляет местами от -2 до -12°С, все оконные рамы и дверной блок балкона в снежным слое, нет герметичности. Заключение комиссии: уменьшение комнатной температуры в результате нарушения теплоизоляционных свойств оконных и дверных блоков ПВХ, сквозняк. Собственнику рекомендовано обратится к застройщику, — указано в акте, копия которого есть в распоряжении редакции.
Ранее НГС писал о том, что новостройка на левом берегу пошла трещинами, а ее жильцы боятся новых обрушений.