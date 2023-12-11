«Дует со всех окон, в квартире 16 градусов»: в новосибирской новостройке семья переехала жить на кухню

— Дует со всех окон просто неимоверно. Заявки на устранения оставлены в ноябре, по сей день они не исполнены. С учетом того, что окна заклеены скотчем, температура в квартире опускается до 16 градусов. И получаем частые «телефонограммы» о том, что будет снижена подача теплоснабжения, — отметила жительница дома Елена.



По словам женщины, из-за холодов ее семья пользуется только кухней, остальные комнаты изолировали, чтобы «избежать замерзания».