«А если стена выпадет?» Новостройка на левом берегу пошла трещинами — жильцы боятся обрушений

В Новосибирск пришла настоящая зима: город завалило снегом, температуры переваливают за -30. В такую погоду одним не хочется выходить на улицу, а другие, наоборот, боятся оставаться дома. В микрорайоне «Чистая слобода» новостройка пошла трещинами: они появились и снаружи девятиэтажки, и внутри квартир. По мнению жильцов, некоторые дефекты оказались слишком глубокими — люди опасаются, что однажды часть стен может рухнуть. Корреспондент НГС Анастасия Бичакова побывала в доме и узнала, почему в морозы трещины особенно пугают жителей.
«В комнате лопнули обои»
Многочисленные трещины атаковали панельку на улице Спортивной, 29. Чтобы разобраться с ними, в доме собралась инициативная группа из нескольких жильцов. Но пока, в голос уверяют они, большинство попыток решить наболевший вопрос — безуспешные.
В апреле 2023 года собственница Виктория, как, впрочем, и другие собственники, стала замечать трещины на фасаде девятиэтажки. По словам девушки, сначала они появились только на нижних этажах, но молниеносно добрались и до верхних. Позже, когда всеобщая тревога достигла апогея, на боковой стене снаружи специалисты установили маячки, — чтобы следить за возможными деформациями.
Корреспондент НГС убедилась, что сейчас там по-прежнему остаются длинные, прерывистые трещины. Все вместе они выглядят как отрезки слегка запутанной нити.
Еще раньше, зимой, трещины жители обнаружили и в квартирах. Хозяйка одной из квартир Наталья говорит: она стала одной из тех, у кого в комнате лопнули обои. Сибирячка обратилась в управляющую компанию, после чего к ней приезжал рабочий.
— Нам предложили всё заделать и наклеить новые обои. Но мой муж был против этого и попросил дать акт о том, что трещина не пойдет дальше, — отметила женщина.
В акте от 9 июня этого года, копия которого есть в распоряжении НГС, написано, что трещина — усадочная. И тут же указано, что ее глубина составляла 3 сантиметра.
Стена в комнате, уже без обоев, около полугода стоит неотремонтированной. Наталья предполагает, что если всё-таки зашпаклевать ее, то потом не получится доказать факт дефекта. Повреждение было зачищено и теперь выглядит, как огромная дыра. Своей небольшой рыхлостью бетон на ней похож на сахар-рафинад, поэтому возникает желание поковырять его ложкой.
От пола до потолка зачищенный участок, будто лабиринтом, пронизан несколькими кривыми углублениями. Между ними также видны мелкие поперечные трещины. Наталья признается, что они приводят ее в ужас. Девушка боится, что внезапно стена может обвалиться. Во-первых, она переживает за свою семью. А, во-вторых, хоть с повреждениями, хоть без них ей ежемесячно приходится выкладывать за квартиру круглую сумму.
— А если стена выпадет? У меня вообще-то ипотека до 60 лет, — рассуждает владелица жилплощади.
От того, чтобы зашпаклевать щель в своей квартире, отказалась и хозяйка еще одной квартиры Надежда.
— По-моему мнению, истинная причина появлений трещины не выявлена. Ремонт для отвода глаз мне не нужен. Он явно не спасет ситуацию, если внезапно стена начнет рушиться; если время покажет, что на самом деле дефект сквозной. Вообще, я живу на 9 этаже, и надо мной технический этаж. 2 года подряд там скапливалось такое количество воды, что в одной из комнат у меня промокал угол.
С трещинами в своих квартирах также столкнулись Виктория и еще одна жительница новостройки Ирина. Правда, они всё-таки согласились на то, чтобы зашпаклевать и заклеить все обоями. Одна из причин этому — надорванные обои и щели на стенах, даже зачищенные, могут выглядеть неаккуратно. В таких условиях людям некомфортно — хочется жить в чистоте, тем более вместе с детьми.
Виктория признается: хоть изъяны и были залатаны, ей страшно, что когда-нибудь конструкции девятиэтажки могут не выдержать.
— Масла в огонь подливает то, что в основном подобные обрушения происходят ночью. Не дай бог стена рухнет, плиту поведет, и за ней «полетит» весь этаж. Что вот тогда делать? — высказалась женщина.
Жильцы недоумевают: по информации застройщика, была проведена экспертиза панельки. По ее итогам собственникам жилья заявили, что в доме нет серьезных повреждений, угрожающих безопасности.
Женщины возмущаются, что лично якобы не видели результатов исследования. Поэтому они продолжают настаивать на необходимости независимой экспертизы, желая убедиться в том, что через щели не просачивается влага. Эту необходимость хозяйки квартир аргументируют тем, что зимой замерзшая вода расширяется и, таким образом, способна увеличивать трещины. Ирина, Виктория, Наталья и их соседка Екатерина считают, что перед тем, как шпаклевать стены, их стоит заново утеплить и армировать.
Дом, построенный в 2020 году, находится на гарантии.
— Гарантийный срок для долевого объекта устанавливается договором и не может составлять менее 5 лет. А гарантийный срок технологического и инженерного оборудования, которое входит в состав объекта долевого строительства, не может быть менее 3 лет, — ответила управляющая компания «Чистая слобода» на обращение Надежды.
«Астма... А вдруг аллергия?»
Трещины — не единственное, на что жалуются жильцы. Виктория, Екатерина и Надежда уверены, что в их квартирах высокая влажность. Убеждены они и в проблемах с вентиляцией.
Со слов Кати и Вики, в их ваннах постоянно нарастает плесень. У первой черные точки проглядывают из-под краски на потолке, а у второй — над плиточным фартуком. Сибирячки уточняют, что регулярно пытаются отмыть плесень, но она всё равно якобы возвращается снова.
Как подмечает Виктория, большинство членов ее семьи — астматики. Она не исключает, что «новые цивилизации» в санузле могут приводить к внезапным обострениям заболевания.
— Кстати, в моей квартире тоже была плесень. Но, когда астма началась, всё почистили и плитку повыше доклеили, — поддержала Наталья.
— А вдруг у ребенка разовьется какая-нибудь аллергия, — вклинилась Екатерина.
Кроме плесени, некоторые собственницы обращают внимание и на конденсат, который образуется на окнах. Когда он стекает, на подоконниках и полу скапливаются лужицы. Виктория уверяет: несмотря на то, что в ее квартире душно, в холодную погоду почти вся эта вода превращается в лед. Говорит, от промерзания не особо помогло даже перезапенивание.
Ирина добавляет, что окна «плачут» и в ее квартире. Вместе с мужем они в следующем году решили разобрать отделку, а затем заново запенить все швы и стыки.
Что говорит застройщик
Летом Наталья написала в группу компаний «КПД-Газстрой». Застройщик заверил, что усадочные трещины — это естественный процесс.
— Строители предприняли адекватные меры. К вам была направлена бригада, которую вы не допустили до выполнения работ. Вы говорите, что трещина сквозная, но кто сделал такое заключение? Плиты, из которых построен дом, — трехслойные, поэтому сквозных трещин быть не может, — говорится в ответе застройщика Наталье.
Женщина отправила в «КПД-Газстрой» одну из фотографий зачищенной трещины. В ответ ей сказали, что это — монтажный шов.
Как сообщили НГС в пресс-службе «КПД-Газстрой», управляющая компания «Чистая слобода» проводила осмотр многоэтажки. По его итогам установлено, что на фасаде дома растрескался только верхний штукатурный слой, а несущие конструкции при этом задеты не были. Выводы подтверждены экспертизой выездной комиссии.
— Кроме того, проводились проверки проводили Государственная жилищная инспекция региона, Муниципальная жилищная инспекция Ленинского района. Нарушений в действиях управляющей компании не выявлено, — отметил застройщик.
По информации «КПД-Газстрой», после того, как снаружи новостройки поставили маячки, ухудшений выявлено не было. Летом 2024 года визуальную целостность фасада планируется восстановить. Кроме того, по гарантии в трех поврежденных квартирах уже сделан ремонт, и еще два собственника от него отказались. В одном из жилых помещений также установили маячки.
Кроме того, застройщик оценил наличие плесени и «плачущие» окна. Основная причина этих проблем — в нерегулярном проветривании квартир и вероятных загораживаниях вентиляции.
— В доме предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Без притока воздуха ее работа нарушается. В результате, образуется избыточная влага, могут появляться плесень и духота. Основные проблемы — это загороженные вентиляции в квартирах и нерегулярное проветривание окон. Из-за этого нарушается тепловой баланс, увеличивается влажность, собирается конденсат. По факту осмотра УК «Чистая слобода» выдала собственникам акты предписаний. При проверке отопления нарушений также не выявлено <...> К сожалению, не все жители соблюдают правила и рекомендации по эксплуатации дома, выданные при заселении, — прокомментировали НГС в компании.
В «Чистой слободе» это не первый подобный случай. В 2018 году там одна из новостроек тоже пошла трещинами. Замерзавшие жильцы заявили, что у них дуло даже из розеток.