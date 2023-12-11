«А если стена выпадет?» Новостройка на левом берегу пошла трещинами — жильцы боятся обрушений

«В комнате лопнули обои»

Многочисленные трещины атаковали панельку на улице Спортивной, 29. Чтобы разобраться с ними, в доме собралась инициативная группа из нескольких жильцов. Но пока, в голос уверяют они, большинство попыток решить наболевший вопрос — безуспешные.

В апреле 2023 года собственница Виктория, как, впрочем, и другие собственники, стала замечать трещины на фасаде девятиэтажки. По словам девушки, сначала они появились только на нижних этажах, но молниеносно добрались и до верхних. Позже, когда всеобщая тревога достигла апогея, на боковой стене снаружи специалисты установили маячки, — чтобы следить за возможными деформациями.