«Маслянистая с неприятным запахом»: из кранов в поселке Элитном полилась грязная вода

В ЖК «Фламинго» в поселке Элитном Новосибирского района у жителей из кранов полилась грязная вода ржавого оттенка. Представитель компании-застройщика «Жилищная Инициатива» объяснил, с чем связана может быть связана проблема и когда ее устранят.
О проблемах с водоснабжением читатель сообщил в редакцию НГС вечером 23 ноября:
— Из кранов жильцов идет непригодная для употребления вода (горячая и холодная) — коричневого оттенка, маслянистая с неприятным запахом. Питьевая вода не предоставлена — люди скупают бутилированную в ближайших супермаркетах, выходит из строя бытовая техника, фильтры, портятся вещи при стирке. Особенно достается семьям с грудными детьми и пенсионерам.
НГС обратился за комментарием в управляющую компанию «Фламинго». Там объяснили, что котельная и коммуникации принадлежат застройщику — «Жилищной инициативе», поэтому вопросы о состоянии воды нужно задавать этой организации.
Сотрудник «Жилищной инициативы» объяснил НГС, что проблема может быть связана с тем, что сейчас к теплоснабжению подключают новую школу. Работы должны закончить на следующей неделе. Возможно, после этого ситуация улучшится. Сейчас сотрудники «Жилищной инициативы» решают проблему и сливают воду, чтобы она лучше прогонялась в системе.
Школу в поселке Элитный строит компания «СибРемонтСервис». Там корреспонденту НГС сообщили, что здание подключили к отоплению две недели назад, поэтому проблема в домах вряд ли связана с подводом коммуникаций. Все остальные сети подключили еще раньше.
Также НГС отправил запрос по ситуации в администрацию Новосибирского района.
В сентябре НГС писал о доме на улице Нарымской, построенном в 1981 году. Жильцы рассказали, что не могут добиться капитального ремонта коммуникаций. В результате в подвале проржавели трубы, а в подъездах ощущается запах канализации.