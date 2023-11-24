«Маслянистая с неприятным запахом»: из кранов в поселке Элитном полилась грязная вода

О проблемах с водоснабжением читатель сообщил в редакцию НГС вечером 23 ноября:



— Из кранов жильцов идет непригодная для употребления вода (горячая и холодная) — коричневого оттенка, маслянистая с неприятным запахом. Питьевая вода не предоставлена — люди скупают бутилированную в ближайших супермаркетах, выходит из строя бытовая техника, фильтры, портятся вещи при стирке. Особенно достается семьям с грудными детьми и пенсионерам.

