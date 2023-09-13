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«Гуляют сороконожки и крысы. С ними играют дети». Как страдает панелька в центре Новосибирска — ремонт обещают через 20 лет

Коммуникации в доме в предаварийном состоянии, считают жильцы. Но к приезду НГС подвал преобразился

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Жильцы дома на улице Нарымской, 23/1 утверждают, что полный ремонт инженерных коммуникаций в их доме не проводился 42 года

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Жильцы девятиэтажного дома на улице Нарымская, 23/1, построенного в 1981 году, не могут добиться полного капитального ремонта инженерных коммуникаций. По их словам, за 42 года он проводился только холодному водоснабжению. При этом в Фонде модернизации ЖКХ жителям якобы заявили следующее: в 2014 году был сделан капремонт и горячего и холодного водоснабжения, а следующие работы запланированы лишь на 2041–2043 годы. Старшая по дому Татьяна Николенко рассказывает, что в панельке нередко происходят коммунальные аварии. В подвале здесь мусор и ржавые, подтекающие трубы. А в подъездах — запах канализации и крысы, с которыми играли дети. В управляющей компании ситуацию со сроками проведения ремонта назвали ошибкой. Подробности — в репортаже НГС.

Запах и грызуны

Татьяна пригласила нас в свою квартиру со «свежим» ремонтом. Как уверяет женщина, она вынужденно сделала его дважды: в первый раз — когда купила недвижимость, а во второй — после того, как внезапно прорвало канализационную трубу и ее содержимое залило кухню. Показывая на раковину, говорит:

— Оказалось, тогда прорвало общий канализационный стояк.

Когда это случилось, Татьяна Николенко спустилась в подвал и, по ее словам, увидела там ржавые, подтекающие трубы и мусор. Это подтверждается фотографиями, которые были сделаны в помещении во время одного из осмотров.

По мнению жильцов, инженерные коммуникации в девятиэтажке якобы в предаварийном состоянии, но никаких экспертных заключений об этом у людей нет. В коллективной жалобе, направленной в Государственную жилищную инспекцию в сентябре, они написали следующее:

— В подъездах стоит запах канализации, идут испарения, нижние этажи страдают от повышенной влажности, плесени и удушающего запаха экскрементов. Из подвала в подъезды и квартиры ползут огромных размеров тараканы. Периодически по подъездам гуляют полчища сороконожек, подвальные мухи и муравьи. Крысы тоже нередко обитают в нашем подвале.

Копия жалобы есть в распоряжении НГС.

В подвале жильцы находили мусор и ржавые трубы

В подвале жильцы находили мусор и ржавые трубы

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Другая жительница дома на Нарымской Мария Земцова сетует, что запах канализации якобы доходил до четвертого-пятого этажей. Она отмечает, что с крысами, которые там заводились, играли некоторые дети:

— Причем животные были больны. Вот видно, что неблагополучные. Дети постарше, которые гуляли без присмотра родителей, играли с ними. Мы просто не знали, куда бежать с этими проблемами.

Внезапно стало чисто

Татьяна Николенко решила показать подвал девятиэтажки, но в день нашего приезда, 7 сентября, дверь в него с улицы оказалась заперта. На ней висел замок, которого, по словам жительницы, до этого не было. При нас Николенко позвонила в управляющую компанию «ДОСТ-Н», обслуживающую дом, и спросила, как теперь заходить в подвал. Ей ответили, что сделать это можно только по запросу, поскольку помещение — техническое. Но старшая по дому воспользовалась своим ключом и через другой вход — в одном из подъездов — нам вместе с ней все-таки удалось туда попасть.

Попасть в подвал с улицы не удалось — Татьяна провела нас через подъезд

Попасть в подвал с улицы не удалось — Татьяна провела нас через подъезд

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Татьяна Николенко показала, что происходит внутри подвала

Татьяна Николенко показала, что происходит внутри подвала

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Вглубь подвала ведет лестница, ступеньки который почти не видны, так как освещение есть только в одной, дальней «комнате». Татьяна шутит: «Свет в конце тоннеля».

А так, почти везде темнота. Чтобы не упасть, приходится включать фонарик и идти как можно медленнее. В таких условиях спуск по лестнице высотой лишь в 1,5–2 метра занимает больше минуты. Сам подвал похож одновременно на подземелье и самолет (да-да): он состоит из множества гигантских бетонных коробок, проемы между которыми — овально-квадратные и напоминают двери в ватерклозеты. При переходе из одной «коробки» в другую нужно перепрыгивать через многочисленные пороги, иначе есть риск запнуться.

Проходы между секциями подвала похожи на двери в ватерклозеты

Проходы между секциями подвала похожи на двери в ватерклозеты

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Едкого запаха, на который в голос жаловались жители, в помещении мы не обнаружили. Заметили только многочисленные капли испарины на потолке. Одни трубы перемотаны фольгированным термостойким материалом, а с других свисает нечто похожее на ткань. Из мусора здесь — лишь использованная пачка из-под сока. В подвале рассыпана отрава для насекомых и крыс. Она свежая, как предполагает Николенко: яд лежит на полу равномерными горстями, на нем не видно следов животных и обуви. По словам Татьяны, во время нашего визита в подвале «на редкость чисто»:

— Что произошло? Я ни разу не видела подвал таким чистым. Может, кто-то постарался перед нашим приходом и убрал…

В момент нашего визита на полу в подвале была рассыпана свежая отрава для грызунов и насекомых

В момент нашего визита на полу в подвале была рассыпана свежая отрава для грызунов и насекомых

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Еще один житель девятиэтажки, Сергей, в свою очередь, предполагает, что порядок якобы мог быть наведен срочно, но, опять же, подтверждений этому нет:

— Работы не были выполнены, поэтому не удивлюсь, если ответственные заслали туда персонал, чтобы подвалу «накрасить губы». Сейчас ведь и отопление не запущено… В общем, не знаю, что случилось, но состояние помещения было ужасное.

Капремонта за последнее время не проводилось, говорят жильцы.

И тут тоже лежит отрава, будто ее положили только что

И тут тоже лежит отрава, будто ее положили только что

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Капремонт-призрак

Инженер теплогазоснабжения и вентиляции Андрей, который проводил обследование объекта, прокомментировал НГС:

— Жильцы дома уже два года не могут воспользоваться деньгами со спецсчета. Коммуникации в подвале, по моей оценке, были изношены: отопление — на 80%, а канализация — на 100%. В девятиэтажке был проведен ремонт магистралей систем горячего и холодного водоснабжения, но подводка и запорная арматура к стоякам заменены не были.

По словам инженера, инженерные коммуникации в момент обследования были изношены

По словам инженера, инженерные коммуникации в момент обследования были изношены

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В ходатайстве, которое Татьяна Николенко направила в Фонд модернизации в конце августа, со слов жильцов утверждается, что за последние 42 года капремонт инженерных коммуникаций в доме проводился только по холодной воде. Копия документ есть в распоряжении НГС. Татьяна и Сергей во время нашей беседы недоумевают:

— Нам говорят, что капремонт якобы был сделан в доме всего лишь несколько лет назад. Но по сути —только на словах. Документировать свои действия мы начали недавно.

Дома нет в программе актуализации на ближайшие несколько лет. На сайте Фонда модернизации сказано, что ремонт систем горячего и холодного водоснабжения в нем запланирован на 2041–2043 годы*.

НГС направил запросы в Государственную жилищную инспекцию области, Фонд модернизации ЖКХ, а также городскую мэрию.

На сайте Фонда модернизации говорится, что ремонтные работы систем горячего и холодного водоснабжения в доме запланированы на 2041–2043 годы

На сайте Фонда модернизации говорится, что ремонтные работы систем горячего и холодного водоснабжения в доме запланированы на 2041–2043 годы

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В жалобе в Государственную жилищную инспекцию жильцы добавляют, что подрядчик неоднократно рассчитывал стоимость работ. Ее приходилось снижать:

— УК «ДОСТ-Н», обслуживающая дом, предоставляла нам подрядчика. Сметный расход составлял 12,8 миллиона рублей, в том числе капремонт системы теплоснабжения составил бы 6,049 миллионов рублей, канализации и водоотведения — 1,81 миллиона. На счете дома на тот момент было чуть больше 4 миллионов. Средств не хватало <…> Потом была составлена новая смета примерно на 5 миллионов <…> В августе 2023 года мы провели общее собрание собственников, на котором вынужденно приняли решение о подписании всеми собственниками отказа от замены стояков <…> Подрядчик вынужден переделывать договоры, сметный расчет. Расходы составили уже 5,2 миллиона рублей (такая же сумма указана в протоколе одного из собраний, копия которого есть в распоряжении редакции. — Прим., ред.). С учетом стояков превысили 11 миллионов. Мы снова отвезли документы в Фонд модернизации, но их не приняли. Оказалось, что в июне уже было заседание комиссии, и мы на него не попали.

Что говорят в управляющей компании

НГС направил запрос в управляющую компанию «ДОСТ-Н» с просьбой разъяснить ситуацию. Там на него ответили следующее:

— Формирование фонда капитального ремонта указанного многоквартирного дома осуществляется на специальном счете, владельцем которого определен региональный оператор — Фонд модернизации и развития ЖКХ. В соответствии с действующим законодательством собственники на общем собрании выбирают подрядную организацию для проведения работ, а также представителя собственников для заключения договора, обеспечения контроля <…> В региональной программе отсутствуют мероприятия по проведению капитального ремонта горячего и холодного водоснабжения в связи с тем, что, согласно данным Фонда модернизации, капитальный ремонт горячего и холодного водоснабжения выполнен в 2014 году. Управляющей организацией установлено, что в 2014-м проведен ремонт только холодного водоснабжения, денежные средства списаны со специального счета только в сумме 413244,00 рублей. В связи с этим в адрес Фонда направлен пакет документов для проведения актуализации. Согласно данным, размещенным на сайте Фонда, на специальном счете многоквартирного дома на улице Нарымской, 23/1 в настоящее время находятся денежные средства в 5749477,00 рублей. Локальные сметы с перечнем видов работ и их стоимостью могут быть определены при заключении подрядного договора на выполнение капитального ремонта.

*По данным на сайте Фонда модернизации, ремонт самого подвала, фасада, электроснабжения и лифтов планируется на 2032–2034 годы.

В управляющей компании «ДОСТ-Н» рассказали, что пытаются урегулировать вопрос с капитальным ремонтом инженерных коммуникаций

В управляющей компании «ДОСТ-Н» рассказали, что пытаются урегулировать вопрос с капитальным ремонтом инженерных коммуникаций

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Между тем управляющую компанию «ДОСТ-Н» вспоминали в СМИ после того, как в доме на Линейной, 39, который находился под ее управлением, взорвался газ. В результате обрушился подъезд, погибли 14 человек. В происшествии обвиняли лже-газовщиков Ирину Урбах и Евгения Кавуна. По версии следствия, за несколько дней до взрыва они ремонтировали в квартирах газовое оборудование, не имея на то оснований. НГС разбирался, чем известна управляющая компания, кому она принадлежит и что еще происходило в домах под ее управлением.

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