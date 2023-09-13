«Гуляют сороконожки и крысы. С ними играют дети». Как страдает панелька в центре Новосибирска — ремонт обещают через 20 лет

Запах и грызуны

Татьяна пригласила нас в свою квартиру со «свежим» ремонтом. Как уверяет женщина, она вынужденно сделала его дважды: в первый раз — когда купила недвижимость, а во второй — после того, как внезапно прорвало канализационную трубу и ее содержимое залило кухню. Показывая на раковину, говорит:



— Оказалось, тогда прорвало общий канализационный стояк.



Когда это случилось, Татьяна Николенко спустилась в подвал и, по ее словам, увидела там ржавые, подтекающие трубы и мусор. Это подтверждается фотографиями, которые были сделаны в помещении во время одного из осмотров.

