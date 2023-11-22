«Ребенка ошпарило кипятком»: СК выясняет, пострадал ли кто-то во время прорыва батареи в новосибирском общежитии

В общежитии на улице Твардовского, 8 в Первомайском районе Новосибирска прорвало батарею, кипятком залило несколько этажей. В СУ СК РФ по НСО сообщили, что следователи начали проверку после появления информации о травмировании мужчины и девятимесячного ребенка.
— Мужчину и 9-месячного ребенка ошпарило кипятком. Их увезли на скорой в больницу, — сообщает телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на читателя.
В пресс-службе Минздрава региона сообщили НГС, что по адресу, где расположено общежитие вызовов не было.
Видео затопленного помещения также опубликовали в телеграм-канале, на нем житель дома рассказал, что прорыв батареи произошел на 5 этаже, а после кипяток побежал на 4 этаж.
Общежитие, построенное в 1975 году, обслуживает муниципальная управляющая компания города, журналист НГС связался с диспетчером организации.
— Батарею прорвало, она очень старая, все отключили, устранили. Про ребенка понятия не имею, как может ребенок девятимесячный быть возле батареи. О дальнейших действиях пока не знаю, как скажет сантехник, так и будет, — сообщили НГС в диспетчерской.
В пресс-службе следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что сейчас проводится доследственная проверка по факту получения ожогов ребенком по информации распространенной в СМИ. На место выехала следственная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили журналисту, что информацию о возможном травмировании ребенка уточняется.
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