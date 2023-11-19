В нескольких новосибирских районах отключили свет — линии оборвали падающие деревья и крыши

Несколько районов Новосибирской области пострадали из-за ночного урагана. Порывы ветра доходили до 27 м/с и переходили в метель. Сейчас аварии устраняют сотрудники АО «РЭС». Об этом сообщили в телеграм-канале компании.
Больше всего от непогоды пострадали Барабинский, Куйбышевский, Тогучинский, Кыштовский и Сузунский районы. Из-за сильного ветра начались аварийные отключения электричества, так как на линии электропередачи падали ветки, деревья, сорванные крыши. Где-то провода оборвались. Аварии устраняют больше 80 бригад — это 180 человек и 90 единиц техники.
— Работы по устранению аварий вели всю ночь и не останавливаются сейчас. Электроснабжение восстанавливаем в максимально возможные короткие сроки, но в некоторых случаях требуется больше времени для расчистки ЛЭП от упавших предметов, — пояснили в РЭС.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске испортилась погода и началась метель. В городе уже есть последствия произошедшего.