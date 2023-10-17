Для новосибирских управдомов выпустили методичку — чему она учит

Новосибирские студенты запустили образовательный проект «ЖКХ доступ 1.0». Он направлен на повышение грамотности и компетентности активных собственников — председателей членов правления многоквартирных домов. Об этом НГС рассказала куратор проекта Екатерина Лепехина.
— Законодательство ЖКХ постоянно меняется, за ним уследить не так просто. А председатели правления — обычные люди, у которых есть своя семья и работа. Поддержанием хорошего состояния дома они занимаются факультативно и обычно на общественных началах. Мы объясняем, как правильно следить за своим имуществом, взаимодействовать с государственными органами и управляющими компаниями, пользоваться современными профильными ресурсами, — объяснила Лепехина.
В рамках проекта проведены пять обучающих семинаров в двух района города. Авторы также разработали методичку о работе с платформой ГИС ЖКХ, которая должна избавить собственников от очных форм голосования по ключевым вопросам.
— В скором времени голосования будут проводиться онлайн на этой платформе. Мы даем базовые навыки работы в ГИС ЖКХ с помощью методички. Ее разрабатывали студенты отделения городского хозяйства Архитектурно-строительного колледжа под руководством преподавателей, — добавила Лепехина.
Проект был запущен на средства гранта от управления по связям с общественностью мэрии Новосибирска. Сейчас «ЖКХ доступ 1.0» работает в пилотном режиме, его создатели планируют в дальнейшем распространить его на весь город.
— С помощью нашей методички активные собственники могут научить других навыками обращения с платформой ГИС ЖКХ. Далеко не каждый самостоятельно может в ней просто зарегистрироваться. Также мы привели ссылки на самые главные законы о ЖКХ, — рассказала НГС одна из соавторов документа студентка Дарья Попова.
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