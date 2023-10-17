Для новосибирских управдомов выпустили методичку — чему она учит

— Законодательство ЖКХ постоянно меняется, за ним уследить не так просто. А председатели правления — обычные люди, у которых есть своя семья и работа. Поддержанием хорошего состояния дома они занимаются факультативно и обычно на общественных началах. Мы объясняем, как правильно следить за своим имуществом, взаимодействовать с государственными органами и управляющими компаниями, пользоваться современными профильными ресурсами, — объяснила Лепехина.