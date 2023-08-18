«Вроде общались, но не могли поговорить»: как глухой студент из Новосибирска учит общаться жестами — видеоистория

Александр Шец — автор проекта «Погружение» по развитию коммуникаций между глухими и слышащими людьми. В этом году он стал героем Народной премии НГС и вышел на сцену вручить награду в одной из номинаций. Перед этим зрители посмотрели видеоролик, в котором студент НГТУ рассказал свою историю. Предлагаем читателям НГС посмотреть видео о том, как желание научить общаться превращается в настоящее дело.

