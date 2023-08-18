«Вроде общались, но не могли поговорить»: как глухой студент из Новосибирска учит общаться жестами — видеоистория

Александр Шец — автор проекта «Погружение» по развитию коммуникаций между глухими и слышащими людьми. В этом году он стал героем Народной премии НГС и вышел на сцену вручить награду в одной из номинаций. Перед этим зрители посмотрели видеоролик, в котором студент НГТУ рассказал свою историю. Предлагаем читателям НГС посмотреть видео о том, как желание научить общаться превращается в настоящее дело.
— Это было связано с тем, что я среди слышащих один глухой, — объясняет Александр появление своего проекта. — У меня была всегда нехватка коммуникаций. Вроде общались, дружили, но не могли поговорить о чем-то более подробно. Мне всегда казалось, что я что-то недополучаю.
В этом видео Александр объясняет суть тренингов и вспоминает, как однажды в кофейне с ним заговорили на жестовом языке. А еще он покажет, как на русском жестовом языке сказать простые слова, — смотрите видео, читайте статью и вдохновляйтесь добрыми историями.