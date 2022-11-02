«Чувствовал, будто я брошенный». Глухой студент решил, что нужно общаться со слышащими, и придумал для них уроки

Александру всего 24 года, но он называет себя вечным студентом: выучился на программиста, а потом понял, что общаться с компьютерами не так интересно, как с людьми, и снова пошел учиться. Только теперь в Институт социальных технологий НГТУ.

Ему хотелось ходить на мероприятия, быть волонтером, что-то организовывать. Александр — автор и инициатор проекта «Погружение» — это совместные занятия глухих и слышащих, для того чтобы снять барьеры в общении и научиться лучше понимать друг друга.



Проект «Погружение» является победителем конкурса социально значимых молодежных инициатив «Проектный конвейер». Организатором мероприятия выступает ГБО НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив». По информации НГТУ, это первый подобный проект в России. Авторы разработали несколько инклюзивных тренингов и обучающих семинаров по освоению базовой коммуникации на русском жестовом языке. В НГТУ НЭТИ обучается больше 150 человек, имеющих проблемы со слухом.

