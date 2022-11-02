«Чувствовал, будто я брошенный». Глухой студент решил, что нужно общаться со слышащими, и придумал для них уроки
Самые простые фразы на жестовом языке можно выучить за одно занятие
Новый проект НГТУ «Погружение» — совместные занятия и тренинги для глухих и слышащих. Автор проекта — глухой студент Александр Шец. В детстве он пытался скрыть свою особенность, а потом понял, что нужно действовать иначе — не замыкаться в своем кругу, а научить и тех, и других лучше понимать друг друга. Журналисты НГС погрузились в тишину жестов и даже выучили несколько фраз, которыми можно обмолвиться с теми, кто не слышит звуков. Общаться с Александром помогла заведующая лабораторией русского жестового языка НГТУ Ольга Варинова.
Александру всего 24 года, но он называет себя вечным студентом: выучился на программиста, а потом понял, что общаться с компьютерами не так интересно, как с людьми, и снова пошел учиться. Только теперь в Институт социальных технологий НГТУ.
Ему хотелось ходить на мероприятия, быть волонтером, что-то организовывать. Александр — автор и инициатор проекта «Погружение» — это совместные занятия глухих и слышащих, для того чтобы снять барьеры в общении и научиться лучше понимать друг друга.
Проект «Погружение» является победителем конкурса социально значимых молодежных инициатив «Проектный конвейер». Организатором мероприятия выступает ГБО НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив». По информации НГТУ, это первый подобный проект в России. Авторы разработали несколько инклюзивных тренингов и обучающих семинаров по освоению базовой коммуникации на русском жестовом языке. В НГТУ НЭТИ обучается больше 150 человек, имеющих проблемы со слухом.
— Вообще, я из семьи слышащих. У нас в семье шестеро детей, и четвертая сестра глухая. Когда я рос, я понимал, что и я глухой. Пытался это скрывать, намеренно поступал в колледж, где учатся глухие ребята, чтобы не общаться со слышащими, — рассказывает он свою историю. — Но, когда я в итоге поступил в вуз, был один глухой среди группы слышащих ребят. Я чувствовал, знаете… как будто я брошенный, одиночка. У меня не получалось наладить контакт с ребятами, я пропускал большое количество информации. Я чувствовал, что что-то не то и что-то не так.
Александр не сдавался. Он понимал, что лучше еще чаще быть на мероприятиях, привлекать знакомых, переводчиков, устраивать совместные занятия, тренинги — чем больше людей станет заниматься этим, тем меньше проблем с общением. В первую очередь, признался он, так было легче ему самому. Иногда люди были в шоке, когда понимали, что на мероприятие пришел глухой и нужно что-то с этим делать. Поэтому его проект «Погружение» — это не только уроки русского жестового языка, но и культура, борьба со стереотипами.
— Сейчас мне нравится рассказывать, что у глухих есть какие-то особенности, показывать жестовый язык. И мне нравится, чтобы слышащие пробовали это делать, — поделился он. — Мне очень интересна эта обратная связь, которую я получаю. Это такой обмен энергией и настроением.
С энергией у Александра всё хорошо. Он не сидит на месте, любит путешествовать, с удовольствием поедет даже в соседний город, если предоставится такая возможность. Сейчас он учится водить машину — кстати, тоже стереотип, ведь многие считают, что глухие вообще не могут водить автомобиль. На самом деле они делают это даже лучше, чем слышащие, разрушает очередной стереотип Александр.
Общаться глухим и слышащим не так сложно, достаточно просто немного вникнуть. Например, не все знают, как можно обратиться к неслышащему человеку. Как выяснилось, достаточно просто коснуться плеча. Не надо гладить, не надо махать руками — просто прикоснуться, говорит Александр. Если не знаешь жестового языка, можно что-то пояснить руками как сможешь или написать слова на бумаге. Это всегда лучше, чем вообще избегать общения.
— Вообще, я бы хотел, чтобы в Новосибирске, допустим, была бы какая-то памятка, например, для слышащих. Чтобы они открыли телефон, что-то увидели: как правильно вступить в контакт, как правильно привлечь внимание. Может быть, какие-то базовые навыки жестового языка, — поделился Александр своими мыслями и рассказал, как его вдохновил поступок бариста из любимой кофейни:
— Я постоянно хожу в кофейню «Скуратов», которая здесь рядом. Там молодой человек, бариста, который постоянно видит меня и других глухих. Он самостоятельно изучил жесты, и в какой-то момент я прихожу, у меня волосы дыбом от того, что он на жестовом языке мне говорит: «Добрый вечер. Как дела?» Я был настолько рад, что могу прийти, получить обратную связь, просто какой-то разговор. Это была потрясающая вещь.
Большинство друзей Александра — всё-таки слабослышащие. Но теперь нет такого ощущения одиночества, как было раньше. Тем более теперь есть «Погружение».
— Я хочу, чтобы этот проект развивался, потому что действительно могу в него вкладываться. Сейчас уже прошло порядка 100 человек — и глухих, и слышащих. И мне бы хотелось, чтобы их было и больше, и больше, — говорит Александр.
В прошлом году мы рассказывали историю Анастасии — девушка родилась глухой, но это не помешало ей реализоваться в жизни и стать счастливой. Два года на НГС вышла статья про инженера из НГТУ Алексея Приходько, который получил президентский грант 10 миллионов рублей на разработку переводчика с жестового языка.