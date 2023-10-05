«Водный коллапс»: сибирячка заявила, что подвал жилого дома затопило кипятком — видео

В ночь с 4 на 5 октября в Новосибирске произошла коммунальная авария на улице Красина. Как сообщила НГС местная жительница Элла Дуркина, из-за инцидента на участке затопило подвал жилого дома. В здание хлынула горячая вода.
— Произошел водный коллапс, — сказала сибирячка. — В доме №72В на Красина прорвало трубу, на трассе образовался свищ.
Женщина уточнила, что из-за произошедшего на улице Красина затопило подвал соседнего дома №72А. По словам Эллы Дуркиной, в результате в двух зданиях перекрыли отопление.
— Устранили временно неполадку. Надеемся, что завтра наши управляющая компания и ЖЭУ продолжат работу, откачают воду из подвала дома, заварят трубы и восстановят жильцам отопление, — сообщила женщина.
Управляющей компанией домов №72А и 72В на улице Красина выступает УК «Дзержинец». НГС позвонил в диспетчерскую службу организации с просьбой уточнить, действительно ли в здание хлынула горячая вода.
Специалист компании сообщила, что там произошел «протоп», и посоветовала обратиться в 5-й РТС, который входит в ОАО «Новосибирская теплосетевая компания». В последнем отказались отвечать на вопросы журналиста и предложили направить запрос в пресс-центр организации.
ОАО «НТК» выступает теплосетевым предприятием СГК в Новосибирске. НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.
4 октября в Новосибирске из асфальта забил фонтан горячей воды на улице Гоголя. Он образовался между двумя домами.