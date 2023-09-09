Мэрия выкупит квартиры в доме вблизи Михайловской набережной

— Изъять путем выкупа для муниципальных нужд у собственников жилые помещения, — указано в документе.



В постановлении уточняется, что речь идет о доме по адресу Бердский переулок, 5. По данным 2ГИС, двухэтажное здание находится примерно в 1 километре от Михайловской набережной. Муниципалитет намерен выкупить у собственников семь квартир площадью от 42,8 до 56,2 квадратных метра. Кроме жилья, мэрия планирует изъять земельный участок.

