Мэрия выкупит квартиры в доме вблизи Михайловской набережной

Мэрия Новосибирска планирует выкупить квартиры в малоэтажном доме в Октябрьском районе. Постановление об этом опубликовали в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска». Здание признали аварийным и подлежащим сносу.
— Изъять путем выкупа для муниципальных нужд у собственников жилые помещения, — указано в документе.
В постановлении уточняется, что речь идет о доме по адресу Бердский переулок, 5. По данным 2ГИС, двухэтажное здание находится примерно в 1 километре от Михайловской набережной. Муниципалитет намерен выкупить у собственников семь квартир площадью от 42,8 до 56,2 квадратных метра. Кроме жилья, мэрия планирует изъять земельный участок.
— Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, — сказано в документе.
В июле стало известно, что мэрия планирует выкупить квартиры в трех аварийных домах на Старом шоссе, Инской и Красном факеле.