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Мэрия выкупит квартиры в доме вблизи Михайловской набережной

Здание признали аварийным и подлежащим сносу

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Муниципалитет намерен выкупить у собственников восемь квартир

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Мэрия Новосибирска планирует выкупить квартиры в малоэтажном доме в Октябрьском районе. Постановление об этом опубликовали в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска». Здание признали аварийным и подлежащим сносу.

— Изъять путем выкупа для муниципальных нужд у собственников жилые помещения, — указано в документе.

В постановлении уточняется, что речь идет о доме по адресу Бердский переулок, 5. По данным 2ГИС, двухэтажное здание находится примерно в 1 километре от Михайловской набережной. Муниципалитет намерен выкупить у собственников семь квартир площадью от 42,8 до 56,2 квадратных метра. Кроме жилья, мэрия планирует изъять земельный участок.

— Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, — сказано в документе.

В июле стало известно, что мэрия планирует выкупить квартиры в трех аварийных домах на Старом шоссе, Инской и Красном факеле.

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