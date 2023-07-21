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Мэрия Новосибирска выкупит квартиры в аварийных домах — где они находятся

Самому старому дому более 100 лет

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Они расположены в Первомайском и Октябрьском районах

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Мэрия Новосибирска планирует выкупить квартиры в трех аварийных домах. Постановления об этом опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

— Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, — казано в постановлении.

Согласно документам, мэрия приоритет квартиры в доме 1931 года постройки, который находится по адресу Красный Факел, 93. Дом расположен на участке 1068 квадратных метров.

Также муниципалитет планирует выкупить квартиры в доме 1955 года постройки. Он находится на участке площадью 2502 квадратных метров и расположен по адресу Старое шоссе, 7.

Еще один аварийный дом в котором приобретут квартиры находится по адресу Инская, 19. Площадь участка составляет 297 квадратных метров, а дом построен 1920 году.

Ранее в Новосибирске признали аварийными 22 дома. Они находятся в Октябрьском и Первомайском районах.

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