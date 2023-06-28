18 тысяч человек остались без света в Заельцовском районе — когда его вернут

В Новосибирске 28 июня произошла крупная коммунальная авария — электричество отключили в Заельцовском районе. Пока неизвестно, когда его восстановят.
— Отключили электричество на улице Энтузиастов, и скорее всего, на близлежащих улицах. По 051 говорят, крупная авария, Заельцовский район, — сообщили читатели НГС.
По телефону 051 корреспонденту НГС подтвердили, что там действительно крупная авария.
— Аварийное отключение по всему району. Сети работают до устранения. За подробностями обращайтесь в АО «РЭС», — пояснили в диспетчерской.
Согласно карте отключений систем жизнеобеспечения города, без электричества остались дома на нескольких улицах в Заельцовском районе. В РЭС сообщили, что сейчас работают над ситуацией.
— Во время ремонта произошло отключение автотрансформатора на подстанции 220 кВ «Правобережная». В результате без электричества осталась часть Заельцовского района. Больше 10 социально-значимых объектов. Это котельная, школа, детский лагерь и другое. Всего без света осталось больше 18 тысяч человек, — сообщили в компании.
Сейчас последствия аварии устраняют сотрудники АО «Электромагистраль» и АО «РЭС». Работы, по словам специалистов, выполнять сложно из-за дождя и порывов ветра. Свет планируют дать в течение двух ближайших часов.
Сегодня ночью крупная авария на подстанции произошла в Ленинском и Кировском районах города из-за сильного ветра и дождя. В телеграм-канале АО «РЭС» сообщали, что ее планируют устранить до 10 утра 28 июня.