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Без света больше 11 тысяч человек: в двух районах Новосибирска сильный ветер оборвал провода

Отключение произошло в Кировском и Ленинском районах

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На месте работают аварийные бригады

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В Кировском и Ленинском районах Новосибирска отключили электричество. Причиной стали сильный ветер и дождь. Об этом сообщили в телеграм-канале АО «РЭС».

— Ночью с 27 на 28 июня в Кировском и Ленинском районе сильный порывистый ветер и дождь, о которых предупреждали синоптики, стали причиной отключения электроэнергии, — сообщили в телеграм-канале.

Из-за непогоды произошло аварийное отключение 40 трансформаторных подстанций. Без света осталось 12 социально значимых объектов, больше 11 тысяч человек.

Сотрудники «РЭС» работали на месте аварии. Планировалось, что работы завершат в 10 утра 28 июня.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцев предупредили об опасном граде. Эксперты дали советы дачникам, что делать с посадками.

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