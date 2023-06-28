Без света больше 11 тысяч человек: в двух районах Новосибирска сильный ветер оборвал провода

В Кировском и Ленинском районах Новосибирска отключили электричество. Причиной стали сильный ветер и дождь. Об этом сообщили в телеграм-канале АО «РЭС».
— Ночью с 27 на 28 июня в Кировском и Ленинском районе сильный порывистый ветер и дождь, о которых предупреждали синоптики, стали причиной отключения электроэнергии, — сообщили в телеграм-канале.
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