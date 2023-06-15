В новосибирском микрорайоне на Бронной дали горячую воду — люди жили без нее месяц

В новосибирском микрорайоне «Просторный» дали горячую воду спустя месяц после того, как ее отключили. Об этом НГС сообщили сразу несколько читателей.
— Я живу в «Просторном», в последнее время вижу, что как будто специально в социальных сетях пишут, что нет горячей воды и не будет, а она пошла. В управляющей нам сразу говорили, что идет ремонт. Не пойму, что плохого в том, что ремонт сделали сейчас, а не когда холодно, когда без горячей воды совсем грустно, — написал местный житель.
Еще несколько человек подтвердили информацию о том, что вода в домах появилась.
Ранее НГС писал, что жильцы домов на Бронной в ЖК «Просторный» жаловались, что больше месяца жили без горячей воды. Плановое отключение должно было длиться 2 недели, с 15 по 29 мая, но затянулось. После жалоб в УК и мэрию воду обещали включить 12 июня. 13 июня в домовых чатах сообщили, что сроки снова сдвигаются.
После в компании «Дискус», который застраивает жилмассив, сообщили, что проводят планово-упредительные работы, которые скоро завершат, после чего подачу горячей воды возобновят.
При этом в группе «Дискуса» в соцсети «ВКонтакте» накануне также появилось объявление, что горячую воду будут подавать 14 июня. Жителей попросили держать краны закрытыми, чтобы не создавать затоплений.