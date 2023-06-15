В новосибирском микрорайоне на Бронной дали горячую воду — люди жили без нее месяц

В новосибирском микрорайоне «Просторный» дали горячую воду спустя месяц после того, как ее отключили. Об этом НГС сообщили сразу несколько читателей.



— Я живу в «Просторном», в последнее время вижу, что как будто специально в социальных сетях пишут, что нет горячей воды и не будет, а она пошла. В управляющей нам сразу говорили, что идет ремонт. Не пойму, что плохого в том, что ремонт сделали сейчас, а не когда холодно, когда без горячей воды совсем грустно, — написал местный житель.

