freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 5/10
usd 84.32
eur 91.07
СрочноКран рухнул в ЖК
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

«Опасаемся, что отключат до конца лета»: НГС прогулялся по жилмассиву, который на месяц остался без горячей воды

Сроки подачи воды сдвигали несколько раз

599

Ремонт теплотрассы в ж/м «Просторный»

Поделиться

В Новосибирске жители улицы Бронной в ЖК «Просторный» заявили, что больше месяца жили без горячей воды. Плановое отключение должно было занять 2 недели, но оно затянулось. После жалоб в управляющую компанию и мэрию воду пообещали включить 12 июня. Но вместо этого 13 июня в чаты домов «Просторного» пришло новое письмо, в котором сроки включения снова сдвинули, и в редакцию НГС снова поступили жалобы на сложившуюся ситуацию и то, что она никак не решается. Наш корреспондент выехал на место для уточнения подробностей.

— Воду отключили 15 мая в 9 утра, до 29 мая обещали включить, но до настоящего времени горячей воды нет. Переносят сроки сначала на 2 июня, потом на 15, теперь 16. Особенно очень тяжело с ребенком, да и нам, взрослым сложно. Всё-таки в цивилизованном мире живём. Приходится нагревать воду в чайниках, хоть управляющая компания, вместо того, чтобы включить воду, предлагает поставить водонагреватели. Мы опасаемся, что, может, и на все лето отключили. Все, что получаем в ответ на вопросы, — «Быстро все это сделаем, материал закуплен, мы сейчас уже вот-вот дадим воду» и другие непонятные отговорки, отписки. Что происходит на самом деле, мы не знаем, — рассказала корреспонденту НГС жительница жилмассива «Просторный» Евгения.

Аварийно-диспетчерская служба жилмассива расположена в одном из жилых домов

Аварийно-диспетчерская служба жилмассива расположена в одном из жилых домов

Поделиться

Корреспондент НГС зашел в офис управляющей компании «Просторный». Представители УК сообщили, что ничего поделать не могут, поскольку подача воды зависит от ресурсоснабжающей компании ООО «Паросиловой цех».

Один из жителей прислал в редакцию копию документа от ООО «Паросиловой цех» в адрес директора УК. В нем указано, что отключение продлится до 16 июня 2023 года в связи с ремонтно-восстановительными работами на тепловой трассе на территории жилмассива «Просторный».

Открытый участок теплосети на улице Бронной

Открытый участок теплосети на улице Бронной

Поделиться

При этом оказалось, что не все жители испытывают неудобства из-за отключения воды.

— У меня особых трудностей нет, потому что у нас есть водонагреватель. Правда приходится ждать, пока вода нагреется, — не очень удобно, конечно, но пока так, — поведала читательница Елена Борисовна.

В чатах дома уже предполагают, что воды не будет всё лето. И даже стали искать плюсы в тяжёлой ситуации.

— Плохо без горячей воды, мы же привыкли к цивилизации. С другой стороны, понимаем, что лучше сейчас, чем зимой, — сообщила местная жительница, представившаяся Ларисой Витальевной.

Остановка на улице Бронной

Остановка на улице Бронной

Поделиться

НГС также обратился за комментарием к компаниям «Дискус» (застройщику жилмассива) и ООО «Паросиловый цех». На момент публикации материала ответов на запросы не поступило.

— После проведенных испытаний сетей проводятся планово-упредительные работы, их окончание запланировано на ближайшее время, после чего подача горячей воды возобновится в полном объеме, — объясняли в компании 9 июня.

При этом в группе «Дискуса» в соцсети «ВКонтакте» уже появилось объявление, что горячую воду собрались подавать 14 июня. Жителей попросили держать краны закрытыми, чтобы не создавать затоплений.

По информации «Контур.Фокус» директором и учредителем ООО «ДИСКУС» является Алексей Джулай. Директором ООО «Паросиловой цех» является Николай Минченко, учредителем — Игорь Ващенко. При этом сервис «Контур.Фокус» выдает общий телефон для компании ООО «Паросиловой цех» и ООО «Дискус-проект», учредителем которого также является Алексей Джулай. Кроме того, на сайте «Чекко» в контактах ООО «ДИСКУС» и ООО «Паросиловой цех» указана одна и та же почта.

Проблема с водой неоднократно возникала в этом году в разных частях города. Например, 5 июня, сообщалось, что прохладная и едва теплая вода шла на Северо-Чемском, Затулинском и Станиславском жилмассивах, а также на улицах Серафимовича, Вертковской и Петропавловской.

По теме

ВодаГорячая водаЖилмассивыТеплосети
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter