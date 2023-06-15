«Опасаемся, что отключат до конца лета»: НГС прогулялся по жилмассиву, который на месяц остался без горячей воды

В Новосибирске жители улицы Бронной в ЖК «Просторный» заявили, что больше месяца жили без горячей воды. Плановое отключение должно было занять 2 недели, но оно затянулось. После жалоб в управляющую компанию и мэрию воду пообещали включить 12 июня. Но вместо этого 13 июня в чаты домов «Просторного» пришло новое письмо, в котором сроки включения снова сдвинули, и в редакцию НГС снова поступили жалобы на сложившуюся ситуацию и то, что она никак не решается. Наш корреспондент выехал на место для уточнения подробностей.
— Воду отключили 15 мая в 9 утра, до 29 мая обещали включить, но до настоящего времени горячей воды нет. Переносят сроки сначала на 2 июня, потом на 15, теперь 16. Особенно очень тяжело с ребенком, да и нам, взрослым сложно. Всё-таки в цивилизованном мире живём. Приходится нагревать воду в чайниках, хоть управляющая компания, вместо того, чтобы включить воду, предлагает поставить водонагреватели. Мы опасаемся, что, может, и на все лето отключили. Все, что получаем в ответ на вопросы, — «Быстро все это сделаем, материал закуплен, мы сейчас уже вот-вот дадим воду» и другие непонятные отговорки, отписки. Что происходит на самом деле, мы не знаем, — рассказала корреспонденту НГС жительница жилмассива «Просторный» Евгения.
Корреспондент НГС зашел в офис управляющей компании «Просторный». Представители УК сообщили, что ничего поделать не могут, поскольку подача воды зависит от ресурсоснабжающей компании ООО «Паросиловой цех».
Один из жителей прислал в редакцию копию документа от ООО «Паросиловой цех» в адрес директора УК. В нем указано, что отключение продлится до 16 июня 2023 года в связи с ремонтно-восстановительными работами на тепловой трассе на территории жилмассива «Просторный».
При этом оказалось, что не все жители испытывают неудобства из-за отключения воды.
— У меня особых трудностей нет, потому что у нас есть водонагреватель. Правда приходится ждать, пока вода нагреется, — не очень удобно, конечно, но пока так, — поведала читательница Елена Борисовна.
В чатах дома уже предполагают, что воды не будет всё лето. И даже стали искать плюсы в тяжёлой ситуации.
— Плохо без горячей воды, мы же привыкли к цивилизации. С другой стороны, понимаем, что лучше сейчас, чем зимой, — сообщила местная жительница, представившаяся Ларисой Витальевной.
НГС также обратился за комментарием к компаниям «Дискус» (застройщику жилмассива) и ООО «Паросиловый цех». На момент публикации материала ответов на запросы не поступило.
— После проведенных испытаний сетей проводятся планово-упредительные работы, их окончание запланировано на ближайшее время, после чего подача горячей воды возобновится в полном объеме, — объясняли в компании 9 июня.
При этом в группе «Дискуса» в соцсети «ВКонтакте» уже появилось объявление, что горячую воду собрались подавать 14 июня. Жителей попросили держать краны закрытыми, чтобы не создавать затоплений.
По информации «Контур.Фокус» директором и учредителем ООО «ДИСКУС» является Алексей Джулай. Директором ООО «Паросиловой цех» является Николай Минченко, учредителем — Игорь Ващенко. При этом сервис «Контур.Фокус» выдает общий телефон для компании ООО «Паросиловой цех» и ООО «Дискус-проект», учредителем которого также является Алексей Джулай. Кроме того, на сайте «Чекко» в контактах ООО «ДИСКУС» и ООО «Паросиловой цех» указана одна и та же почта.
Проблема с водой неоднократно возникала в этом году в разных частях города. Например, 5 июня, сообщалось, что прохладная и едва теплая вода шла на Северо-Чемском, Затулинском и Станиславском жилмассивах, а также на улицах Серафимовича, Вертковской и Петропавловской.