«Опасаемся, что отключат до конца лета»: НГС прогулялся по жилмассиву, который на месяц остался без горячей воды

— Воду отключили 15 мая в 9 утра, до 29 мая обещали включить, но до настоящего времени горячей воды нет. Переносят сроки сначала на 2 июня, потом на 15, теперь 16. Особенно очень тяжело с ребенком, да и нам, взрослым сложно. Всё-таки в цивилизованном мире живём. Приходится нагревать воду в чайниках, хоть управляющая компания, вместо того, чтобы включить воду, предлагает поставить водонагреватели. Мы опасаемся, что, может, и на все лето отключили. Все, что получаем в ответ на вопросы, — «Быстро все это сделаем, материал закуплен, мы сейчас уже вот-вот дадим воду» и другие непонятные отговорки, отписки. Что происходит на самом деле, мы не знаем, — рассказала корреспонденту НГС жительница жилмассива «Просторный» Евгения.