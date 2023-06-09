«Кормят только обещаниями»: жители Бронной уже месяц живут без горячей воды

В Новосибирской области во время аномальной жары десятки населенных пунктов остались не только без горячей, но и без холодной воды. Проблемы есть в Чулыме, в поселке Ленинском и на станции Мочище Станционного сельсовета, в коттеджных поселках и ЖК возле села Ложок. Об этом мы подробно рассказали в материале.

