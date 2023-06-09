«Кормят только обещаниями»: жители Бронной уже месяц живут без горячей воды

У жителей улицы Бронной в жилмассиве «Просторный» с 15 мая нет горячей воды. Изначально воду обещали планово отключить на 2 недели, но прошел почти месяц, а ее нет.
— С 15 мая отключили и по сегодняшний день кормят только обещаниями. Сначала написали, что 29 мая будет вода, потом сообщили, что 5 июня, теперь ждем 12 июня. Это издевательство над людьми, в такую жару это пытка, — написал в редакцию читатель Денис.
Денис также предоставил в НГС копию письма от ООО «Паросиловой цех», которое обслуживает жилмассив. В документе указано, что во время проведения плановых испытаний на теплосети обнаружили дефект и для его устранения понадобилось время. Связаться с компанией на момент публикации не удалось.
В группе компаний «Дискус» НГС пояснили, что в ближайшее время воду вернут:
— После проведенных испытаний сетей проводятся планово-упредительные работы, их окончание запланировано на ближайшее время, после чего подача горячей воды возобновится в полном объеме, — объяснили в «Дискусе».
В Новосибирской области во время аномальной жары десятки населенных пунктов остались не только без горячей, но и без холодной воды. Проблемы есть в Чулыме, в поселке Ленинском и на станции Мочище Станционного сельсовета, в коттеджных поселках и ЖК возле села Ложок. Об этом мы подробно рассказали в материале.