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Тема дняКогда пойдет дождь в Новосибирске?
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В квартирах на левом берегу остыла вода — когда пойдет горячая

Специалисты связывают проблему с дефектами теплосети

В Новосибирске в самом разгаре идут испытания теплосети

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Температура горячей воды в квартирах новосибирцев не превышает 50 градусов, а в некоторых случаях снижается до 30 градусов, сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК). Проблема в первую очередь касается жителей Левобережья.

Прохладная и едва теплая вода идет на Северо-Чемском, Затулинском и Станиславском жилмассивах, а также на улицах Серафимовича, Вертковской и Петропавловской: там, где дома подключены к нескольким центральным тепловым пунктам (ЦТП). При этом проблема низкой температуры, по словам специалистов, связана с дефектами теплосети после гидравлических испытаний.

— Учитывая количество дефектов, нормализовать режим сможем не ранее 9 июня, — отметили в СГК.

Всего за время гидравлических испытаний было выявлено 529 дефектов, «значительную часть которых уже устранили», резюмировали в компании.

Ранее редакция НГС опубликовала актуальный график отключения горячей воды в Новосибирске.

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