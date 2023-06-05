В квартирах на левом берегу остыла вода — когда пойдет горячая

Температура горячей воды в квартирах новосибирцев не превышает 50 градусов, а в некоторых случаях снижается до 30 градусов, сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК). Проблема в первую очередь касается жителей Левобережья.
Прохладная и едва теплая вода идет на Северо-Чемском, Затулинском и Станиславском жилмассивах, а также на улицах Серафимовича, Вертковской и Петропавловской: там, где дома подключены к нескольким центральным тепловым пунктам (ЦТП). При этом проблема низкой температуры, по словам специалистов, связана с дефектами теплосети после гидравлических испытаний.
— Учитывая количество дефектов, нормализовать режим сможем не ранее
Всего за время гидравлических испытаний было выявлено 529 дефектов, «значительную часть которых уже устранили», резюмировали в компании.
Ранее редакция НГС опубликовала актуальный график отключения горячей воды в Новосибирске.