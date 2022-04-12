Семья получила «новый дом» — школу 1905 года. Сделали ремонт, а чиновники отказались оформлять на жилье документы

— Я пришла в сельсовет и говорю главе: «Юрий Михайлович, у меня ребенок родится, я у вас его буду прописывать». На что они там отшутились, и всё. Дали нам какой-то документ, в котором он объяснил, почему не может перевести здание из нежилого в жилое. А когда мы просили у них документы, чтобы самим пойти оформлять в МФЦ, нам ответили, что не имеют права нам их давать. Хотя все в деревне знают, были собрания, где озвучивалось, что этот дом он отдал Аркадию Понамарчуку, — пояснила хозяйка дома.



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