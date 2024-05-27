«Человек 60 стояло»: огромная очередь собралась в поликлинике — главврач объяснила, почему это произошло

Пациенты были вынуждены ждать Источник: читатель НГС











В Новосибирске 27 мая собралась огромная очередь на выдачу рецептов для получения льготных лекарств в поликлинике № 27 на улице Рельсовой, 4.

— Навскидку человек 50–60 было. Такое было и в марте, и тогда я постоял 2,5 часа в очереди. Сейчас я стоять не стал, ушел, потому что мне работать надо. Такая ситуация возникает регулярно, потому что в поликлинике есть разделение по льготникам. Например, я федеральный льготник. Лекарство, например, может быть в поликлинике, но именно для нас его нет. Машина эта приезжает раз в месяц. Собственно, приехала в пятницу машина, поэтому все, кто не получил лекарство, сейчас пошли, — рассказал читатель НГС.

Он снял часть очереди на видео сегодня, около 10:00.

Источник: читатель НГС

Мужчина добавил, что программа не дает получить рецепт заранее, а выдает его только при наличии лекарства в поликлинике. Поэтому пациентам сначала приходится получать документ, а потом идти за препаратами.

Главврач поликлиники № 27 Светлана Тогобицкая подтвердила, что сегодня утром на выдачу рецептов собралась очередь.



— Сегодня просто понедельник, небольшой произошел не то что сбой, а медленно программа работала. Сейчас всё наладилось, всё работает хорошо, очередности в кабинетах нет. Вот только что проходили, смотрели, — объяснила корреспонденту НГС главврач.



В конце апреля в Новосибирске в отделе по вопросам миграции отдела полиции № 7 по несколько раз в неделю собирались очереди ради штампа.

