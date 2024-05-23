НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +15

2 м/c,

сев.

 750мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,19
EUR 97,90
Реклама

СРОЧНО

Что известно о задержанном генерал-лейтенанте

Подросток с оружием
Неделя добра
42 жалобы на директора школы
Что с выпускными
Как справиться с зависимостью
Врачи о главных проблемах
До 500 тысяч на вахте
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Здоровье «Пациент пропал, а через 5 лет я встретил его излеченным»: честный разговор с онкологом

«Пациент пропал, а через 5 лет я встретил его излеченным»: честный разговор с онкологом

Задаем простые и наивные вопросы врачу

2 077
22 комментария

Почему всё еще нет универсального лекарства от рака? Эффективны ли народные средства? Какие шансы выжить у пациента на последней стадии? Эти вопросы наши коллеги из UFA1.RU задали онкологу Аделю Измайлову.

Как отметил специалист, если бы онкологию можно было вылечить содой, ученым и медикам не пришлось бы развивать методы лучевой терапии.

В то же время он рассказал о своем пациенте, который исцелился, несмотря на тяжелейший диагноз. Короткое интервью с Аделем Измайловым и его ответы на простые, но важные вопросы смотрите в коротком видео чуть выше.

ПО ТЕМЕ
Онкология Врач Рак
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Аспирин-то за что? Обсуждаем (бес)полезность списка лекарств, запрещающих вождение
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,  39

Людмила,  56

OLGA,  52

Антон,  43

Алексей,  37

Андрей,  41

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление