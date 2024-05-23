«Пациент пропал, а через 5 лет я встретил его излеченным»: честный разговор с онкологом

Почему всё еще нет универсального лекарства от рака? Эффективны ли народные средства? Какие шансы выжить у пациента на последней стадии? Эти вопросы наши коллеги из UFA1.RU задали онкологу Аделю Измайлову.
Как отметил специалист, если бы онкологию можно было вылечить содой, ученым и медикам не пришлось бы развивать методы лучевой терапии.
В то же время он рассказал о своем пациенте, который исцелился, несмотря на тяжелейший диагноз. Короткое интервью с Аделем Измайловым и его ответы на простые, но важные вопросы смотрите в коротком видео чуть выше.