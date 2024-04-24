«Порочный круг можно разорвать»: эндокринолог — о том, как спасти себя и детей от ожирения













Многих потрясла история с жителем столицы, которого в Москве в течение нескольких часов спасатели доставали из квартиры, чтобы погрузить в автомобиль скорой помощи и доставить в больницу. В 54 года вес москвича составлял 300 килограммов, он в течение 10 лет не выходил из дома и жаловался на боли в области сердца. На днях стало известно, что он скончался в больнице.



Источник: Городские порталы

Мы обсудили проблему ожирения столь высокой степени с известным московским детским врачом-эндокринологом, основателем детской школы по борьбе с ожирением Юлией Сидоровой.



— Юлия, наверное, и врачу, и простому обывателю понятно, что в случае набора лишнего веса, когда масса тела у взрослого человека достигает критических величин 200, 300 килограммов, то проблемы тянутся из детства. Так ли это?



— Скорее всего, да, потому что пищевые привычки в целом у человека складываются до двух лет. Все погрешности в питании в виде «кусочничества», непонимания сигналов насыщения, любви к сладкому — они также закладываются в детстве. Поэтому мы можем сказать, что человек с неправильными пищевыми привычками из детства с очень большой вероятностью будет иметь избыточный вес.



— Важна ли в данном случае генетика?



— Есть и наследственный фактор, но генетика — или, как еще говорят обыватели, «широкая кость» — не имеет такого влияния на проблему лишнего веса по сравнению с теми неправильными пищевыми привычками, которые передаются в семье из поколения в поколение. В семьях существуют и различные предубеждения, связанные с питанием, с которыми очень сложно бороться. Например, что для развития мозга у ребенка он должен есть сладкое. Или что у ребенка на обед каждый день обязательно должно быть первое, второе и третье, и всё это обязательно нужно съедать.

Чаще всего вот так бабушки откармливают детей и создают внукам проблемы на всю оставшуюся жизнь. Юлия Сидорова, эндокринолог

— Еще ведь важен спорт и в целом образ жизни семьи?



— Есть так называемый порочный круг детского ожирения: когда только начинается накапливаться избыточная масса тела, родители часто закрывают на это глаза, думают, что ребенок вытянется, перерастет, хотя при этом у него уже нарушены пищевые привычки и присутствуют гиподинамия. Дальше ребенок старается всячески избегать физическую активность, прогуливать уроки физкультуры — потому что он не такой быстрый, как сверстники, ему физически неприятно двигаться, у него болят колени, появляется одышка.

Малоподвижные дети чаще всего столкнутся с проблемой ожирения, чем те, у которых есть какие-то активные кружки и секции. Но всё равно надо понимать, что при ожирении основным фактором является превышение калорийности суточного рациона.



— Пациент с какой максимальной массой был в вашей практике?



— У меня были подростки по 106 и 112 килограммов, но здесь важна не цифра, а то, как вес соотносится с ростом. Если мы возьмем соотношение веса к росту, то у меня на приеме были дети, которые уже в шесть или десять лет имели ожирение 3–4-й степени с выраженными осложнениями. И вот такие дети в том случае, если семья не изменит свои пищевые привычки, являются кандидатами на набор веса в 200–300 килограмм.

То, что мы видим у таких детей сейчас, — это, например, когда у семилетнего ребенка с весом 60 килограмм начинается половое созревание именно из-за ожирения, потому что жировая ткань активно участвует в обмене гормонов, в том числе половых.



— Часто ли у полных детей бывают полные родители, и наоборот, обязательно ли у полных родителей будут полные дети?



— Если оба родителя страдают ожирением, то риск ожирения у ребенка во взрослом возрасте увеличивается в 6–15 раз по сравнению с ребенком, чьи родители имеют нормальную массу тела.



Но стиль жизни семьи, пищевое поведение здесь на первом месте. А не сочетание генов и хромосом. Юлия Сидорова, эндокринолог

— Какой параметр или показатель может сказать, что вот она, точка невозврата, я приближаюсь к ней и мне срочно пора переходить на капусту? Что это за показатель — масса тела, индекс массы тела, уровень глюкозы, глюкозотолерантный тест, уровень холестерина или объем талии может быть?



— У детей это набор массы тела больше четырех килограммов в год, если ребенок не в пубертатном периоде, то есть примерно до 10 лет. У взрослых это уже собственно диагноз ожирения, и не нужно подкреплять его какими-то дополнительными биохимическими исследованиями и уповать на то, что «вот я болен, у меня есть уважительные причины».



Если человек находится на длительной терапии глюкокортикостероидами, то у него может развиваться вторично повышение аппетита, но даже в этом случае при грамотном пищевом поведении и определенном строении диеты, которую подберет врач, он может не набирать вес.



Об окружности талии: если у женщины она стала более 80 сантиметров, а у мужчины — более 94, то, скорее всего, у них есть абдоминальное ожирение, то есть ожирение внутренних органов. Это такой косвенный и очень простой показатель, что уже очень срочно надо что-то делать.



— Вообще за сколько лет можно поправиться до 300 килограммов?



— Нужно рассматривать каждый конкретный случай, но я думаю, что это 10–15 лет.



— Спорт при массе тела в 200–300 килограмм — он как-то поможет? Или он противопоказан?



— Не бывает такого, что физическая нагрузка при ожирении была бы противопоказана. Другой вопрос: какие движения лучше совершать, а какие нет. Человеку с массой тела 150–200 килограммов и больше, конечно, не удастся побегать, но он может хотя бы минимально ходить, а также выполнять ЛФК сидя или лежа, используя собственный вес тела. Это важно и нужно при любой массе. Не нужно на себя «забивать» ни в коем случае!

Проводились исследования на мышах, и было выявлено, что отсутствие движения у мышей равносильно внутривенному введению формальдегида. В одной группе мышей их обездвиживали, а другим вводили формальдегид. Так вот уровень стресса в обеих группах был одинаков.



Отсутствие движения — это стресс для нашего организма, и при любом весе можно подобрать то движение, которое будет на пользу и не навредит. Юлия Сидорова, эндокринолог

— Как все-таки выглядит порочный круг при ожирении? Его, в принципе, возможно разорвать? С чего нужно начинать?



— Порочный круг развития ожирения у взрослых идентичен детскому: у человека начинается набор веса, человек ничего с этим не делает. Думает: ладно, само рассосется, само пройдет, я эту проблему не вижу. Дальше идет еще больший набор веса, а потом человек уже не может поменять свои пищевые привычки, потому что у него происходит формирование стойкой нейронной связи в головном мозге, что еда — это утешение, способ справиться со стрессом. Плюс добавляется отсутствие движения — потому что человеку становится некомфортно двигаться. Проблема усугубляется, набирается еще больше веса. И вот здесь может возникнуть социальная изоляция — тем более что сейчас многие работают онлайн, не выходя из дома.

Конечно, порочный круг можно разорвать. Нужно понять, что у тебя есть проблемы и начать их решать. Юлия Сидорова, эндокринолог

В первую очередь начать со своих пищевых привычек, и даже не с диеты: сесть и проанализировать — голод у тебя или аппетит, заедаешь ли ты едой какие-то эмоции, какой у тебя состав еды, есть ли овощи в твоем рационе, есть ли калорийные напитки — газировка, то же пиво и так далее. В данном случае нужно двигаться постепенно и осознанно. Резкие ограничения, диеты, чрезмерные физические нагрузки скорее принесут вред и станут дополнительным источником стресса. И еще очень важно найти альтернативный источник положительных эмоций. Не удается получить его на работе — ищем его дома, среди близких, в хобби, прогулках.



При ожирении — я хочу подчеркнуть это — все-таки единственным способом терапии будет изменение образа жизни. Да, сейчас есть всякие различные препараты для фармакотерапии, которые влияют на чувство насыщения и так далее. Но основная терапия — это модификация образа жизни и изменение пищевых привычек.



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