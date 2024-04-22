Постоянное ощущение разбитости. 5 признаков, что мозг кричит о помощи, а вы не слышите

Главное — не пропустить тревожные звоночки Источник: Дарья Селенская / Городские











Какие процессы отвечают за умственную активность? Почему они могут замедляться? Как помочь своему мозгу не только восстановить былую эффективность, но и повысить до нового уровня? «Доктор Питер» разбирается вместе с Александром Филимоновым, дипломированным фармацевтом и нутрициологом.



Александр Филимонов, фармацевт, консультант по продукту международного бренда EWA Product.

От чего зависит эффективность работы мозга

В головном мозге постоянно происходят реакции, регулирующие жизнедеятельность всего организма. Основной процесс, который связан с умственной активностью, называется нейрогенез. Чем же он так важен?



— Во-первых, это регенерация клеток головного мозга, — объясняет эксперт. — Во-вторых, это процесс построения новых нейронных связей между клетками. Он необходим для обработки информации, освоения навыков, запоминания. Чем быстрее протекает нейрогенез, тем эффективнее работает мозг.



По каким признакам определить, что мозгу нужна помощь

Если вам сложно определить, нарушена ли ваша умственная активность, то обратите внимание на эти признаки.



1. Вам с трудом дается концентрация внимания, освоение новых навыков и обработка большого объема информации.



— Если вас больше не увлекают дела, которые раньше приносили удовольствие, вы не можете вовлечься в процесс, значит, есть проблемы с вниманием, — уточняет фармацевт. Также сигналами проблем могут быть:



необходимость множества заметок;

трудности с подготовкой к экзаменам или устным выступлениям;

проблемы с многозадачностью;

невозможность схватить на лету правила настольной игры или быстро освоить другой простой навык;

сложности с запоминанием даже простой информации, например коротких стихов.

— Всё это говорит не только о «ленивом» мозге, но и о проблемах фундаментального характера, связанных с нейрогенезом, — объясняет Александр Филимонов.



2. Сонливость, снижение энергичности и работоспособности



Когда ни кофе, ни энергетики не помогают взбодриться, тяжело выгулять питомца или заправить кровать, а долгий сон не дает ощущения полноты сил, привычные дела отнимают больше энергии и времени.



3. Частые головные боли



Если у вас болит голова от перенапряжения, то точно стоит о себе позаботиться.



4. Депрессивное состояние



— Симптомы такого состояния — это отсутствие удовольствия от радостных моментов, апатия, навязчивые мысли, постоянное ощущение разбитости, — рассказывает специалист.



5. Нарушение речи и забывчивость



— Нарушение речи может проявляться в том, что вам тяжело строить длинные предложения, в сложности донести какую-то информацию, во внезапных провалах в памяти и потери нити разговора, — продолжает Александр Филимонов. — Все эти признаки могут свидетельствовать о том, что нейрогенез замедлился.



Что замедляет нейрогенез

Одна из основных причин снижения умственной активности — стресс.



— Когда мы находимся в стрессе, гормоны счастья вырабатываются медленнее. А они отвечают не только за счастье, но и за передачу импульсов между нервными клетками, — объясняет эксперт. — Поэтому если вы постоянно чувствуете напряжение, нервозность, то нейрогенез замедляется.



Другая причина — вредные привычки. Алкоголь не только ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы, но и напрямую уничтожает нейроны.



— Из-за любой дозы алкоголя сужаются сосуды головного мозга. Начинается кислородное голодание нейронов, а потом и их гибель. Аналогично работает табак. Он не только интоксицирует организм, но и нарушает кровообращение, — продолжает Александр Филимонов.



Нарушение пищевого поведения также может привести к замедлению нейрогенеза. Особенно это важно в пожилом возрасте, когда для поддержки функциональности мозга нужны полиненасыщенные жирные кислоты, разнообразные источники белков, витамины и минералы.



Что положительно влияет на нейрогенез

Нервная система восстанавливается. Даже если сегодня ваша умственная активность снижена, это не означает, что так будет всегда.



— Лучший способ помочь своему мозгу — начать учиться чему-то новому. Как в школе — каждый день и в большом количестве. Можно читать разнообразную литературу, учить языки или осваивать другие навыки. Это прямой путь к вечной молодости мозга, — объясняет Александр Филимонов.



Чтобы помочь себе увеличить эффективность работы мозга, нутрициолог предлагает обратить внимание на некоторые пищевые добавки. Среди них — мицелий высших грибов. Он замедляет процессы старения мозга и увеличивает его производительность.



«Разумеется, добавки не заменят чтение или изучение нового языка. Однако они дадут мозгу те вещества, которых ему может не хватать, помогут вывести мыслительный процесс на новый уровень», — подвел итог нутрициолог.



Мозг должен работать

— Мозг — часть организма. Те привычки, которые нарушают здоровье, негативно влияют и на работу мозга, — уверен известный ученый-биолог Алексей Одинец.



Алексей Одинец, ученый и практикующий врач, доктор философии в области биологии, академик РАЕН, научный сотрудник ГНЦ РФ института медико-биологических проблем РАН, кандидат биологических наук



— Нужно поддерживать физическое здоровье. Это очень важно. Мозг — это часть организма, и если где-то что-то болит, крайне сложно сохранять ясность мышления. Во-вторых, мозг должен работать. Любой орган, который не работает, подвергается атрофии. И мозг не исключение. В каком бы возрасте вы ни были — 20 лет, 30 лет, 40 лет, — нужно учиться, развиваться, причем регулярно менять свои увлечения и хобби, и вообще — желательно каждые 7 лет менять род деятельности. Это, конечно, труднодостижимо, но надо менять некую парадигму. Мозг начинает стареть тогда, когда человек занят монотонной деятельностью. Она становится механической, и когнитивные функции начинают угасать, — говорит Одинец. — Рутинная ежедневная деятельность губительна организма и для мозга. Он перестает развиваться. Движение — жизнь. Нужно всё время учиться.



Важно не насильно заставлять себя решать кроссворды (это однообразно), а менять вид деятельности, учить другой язык, вдруг начать интересоваться радиотехникой, вышивать, выпиливать и так далее.



Привычка жить по инерции



По словам ученого Одинца, в нашем мозге есть лимбический отдел — с ним связаны творчество, половое поведение и спонтанные действия.



— Почему, когда человек стареет, он начинает падать? Например, через препятствие нога должна переступить автоматически, мозг скорректирует траекторию, но она вдруг не переступает. Человек видит препятствие и привык к тому, что автоматически это происходит, но этого не случается. Просто лимбическая система становится вялой, а именно она отвечает за автоматические реакции. Поэтому, как только у вас творчество останавливается, развитие останавливается, затухает эта область мозга и вы начинаете падать. Снижается и половое влечение. А это тоже мощная мотивация для того, чтобы жить, и гормональная система на это завязана. Как только начинает рушиться половая жизнь, качество жизни падает.

«Только влюбленный имеет право на звание человека», — писал Блок. Это любовь в широком смысле — к родине, ребенку, женщине, любимому делу. Вот это состояние любви — оно делает нас лучше.

Привычка пить алкоголь



— Каждый прием психостимулирующих веществ, в том числе алкоголя, приводит к гибели большого количества нейронов. Это все знают, — говорит Алексей Одинец. — Да, у нас работает 4% мозга и есть огромное количество запасных нейронов. Но они истощаются. Упрощается поведение, суждения становятся категоричными, ассоциации бледными. Развивается редукция мышления (от сложного к простому), коэффициент интеллекта падает, и возникают проблемы с памятью.



Упражнения для мозга

