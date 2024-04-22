«В помоях мыться омерзительно»: сибирячка заявила о невыносимых условиях в детской больнице — что ответили в Минздраве

На сегодняшний день у больницы есть как противники, так и поклонники Источник: 2ГИС / Анна Ганяйло











Жительница Новосибирска Татьяна (имя изменено по просьбе героини публикации) оставила на флампе негативный отзыв про детскую городскую клиническую больницу № 4 им. В. С. Гераськова, которая находится по улице 2-й переулок Пархоменко, 9. По словам женщины, условия в медучреждении, где лежат мамы с маленькими детьми, напоминают концлагерь, а медицинский персонал ведет себя развязно. Корреспондент НГС пообщалась с недовольной сибирячкой, изучила отзывы о медицинском учреждении, а также выяснила, как на ситуацию смотрят в областном Минздраве. Подробности — в материале.



«Это не санаторий»

Татьяна недавно впервые стала мамой, и в сентябре 2023 года попала с новорожденным ребенком в стены больницы на Пархоменко. Свой отзыв она опубликовала в апреле 2024 года.



— Лежали в отделении патологии новорожденных на 4-м этаже в начале сентября 2023 года. Для меня и остальных, кто впервые становятся мамами, это был стресс — попасть после роддома в детскую больницу. Особенно после сервисных родов, где всё было идеально. Готовьтесь психологически и физически терпеть всё, что будете переживать там ради своего ребенка и его выздоровления. Это не санаторий, а больница с суровыми условиями, правилами и агрессивными медсестрами. Почти весь персонал неприветливый, а каждая мама там, пусть и не только первородящая, — беззащитная, и работники больницы этим пользуются, — эмоционально призналась мама новорожденного из Новосибирска.



По словам женщины, только единицы из медсестер оказались «светом в конце тоннеля». Татьяна отметила, что никогда не грубила персоналу больницы в ответ, обращалась каждый раз вежливо и даже за отказ говорила спасибо. Она буквально по пунктам рассказала о своем печальном опыте, чтобы предостеречь будущих мам, которым придется находиться там со своими малышами. В первую очередь, сибирячка поразилась температуре в палатах.



— Мы лежали в палате, когда на улице было +10…+15 градусов, а в палате было +30…+33 градуса. При этом окна открывать было нельзя, вентиляции не было. В комнате на пятерых мам и пятерых малышей условия были невыносимые, — отметила Татьяна.



Женщина также рассказала, что в больнице просила помощи по уходу за ребенком у медсестер — поначалу она не знала, как надевать и снимать памперс, как кормить, держать на руках, пеленать. В основном, говорит она, ей отказывали.

Молодая мать уверена, что вела бы себя сейчас с персоналом смелее — не так, как после роддома Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Кроме того, молодым мамам запрещалось первыми контактировать с лечащим врачом.



— Нельзя было в коридоре, например, подходить или стучаться к ним в кабинет — сидите и ждите, пишите для себя вопросы заранее. Когда врач делает обход раз в сутки, нужно как-то успевать спросить всё, что нужно. О сроках и выписке болтать было нельзя — «врач не любит такого и будет думать, что вы торопитесь уйти домой», — перечисляет странности сибирячка.



Процедуры в больнице наряду со всем остальным вызвали у Татьяны недоумение. Взвешивание показалось особенно странным. По ее словам, медсестры заходили в палату и включали свет в 5–5:30 утра. В это время все еще спали. Детей приходилось будить, из-за чего у тех начинались долгие истерики. Мамам приходилось раздевать их догола, и после взвешивания младенцы должны были терпеть до процедуры кормления в шесть утра. Часто они плакали из-за этого.



— Остальные процедуры для детей — уколы, витамины, взятие крови и прочее — чаще всего грубо, без объяснений. Нужно было торопится и готовить своего ребенка, медперсоналу не важно, спит он или нет, — сетует женщина.



Также Татьяну поразило, как персонал ставил малышам капельницы. Маленьких детей трудно заставить не шевелиться какое-то время, из-за чего капельницы сбивались, и жидкость из них переставала капать. Сами родительницы устранить это не могли, а персонал не спешил решать проблемы.



— По полдня одна мама ожидала и плакала, чтобы медики подошли и поправили капельницу у ребенка. Самим ее никак не поправить, а пока этого не сделать, капать она не будет. Сама конструкция хрупкая, и ее ставят в вену ребенку. Еще одна мама была с ребенком, у которого была сломана ключица — при родах травму нанесли. И она просто лежала и ждала каких-либо итогов или лечения. Все вокруг понимали, что она просто теряет время. Ее отвозили на рентген периодически, брали анализ крови и давали в сутки ложку витаминов, и спустя дней 10–15 их выписали, просто рекомендовав обратиться к хирургу. В чем был смысл держать столько дней? Может, конечно, воспаление небольшое было, — недоумевает женщина.



«Запах можно учуять издалека»

Особое внимание женщина уделяет описанию душевой кабины и кухни. По ее словам, в детской больнице царит антисанитария. На 4-м этаже в душе, по словам Татьяны, проблемы со сливом, из-за чего женщины вынуждены стоять в грязной воде по щиколотки.



— Стоишь в тапках и терпишь. В помоях мыться омерзительно, а с такой «печкой» в палате элементарная гигиена нужна. Некоторые мамы вообще забили и не мылись. Кошмар, за мое двухнедельное пребывание там запах от некоторых можно было учуять издалека, — рассказала молодая мать.



В столовой на 4-м этаже, отметила Татьяна, еда была по расписанию, но оно накладывалось на расписание кормлений ребенка. Из-за этого мамам приходилось либо бегать на другие этажи, либо питаться перекусами и передачками от родственников на общей кухне.



Мамы детей на естественном вскармливании, вспоминает Татьяна, вынуждены были кормить в комнате без штор, и по вечерам их могли видеть жители соседних жилых домов. На кормление мам вынуждали надевать «драные халаты и шапочки», которые ни разу при пациентке не меняли. Кормить детей предстояло раз в три часа. Ребенок Татьяны был на искусственном вскармливании, но это не останавливало персонал больницы.



— Нужно ставить перед фактом персонал, что вы на искусственном вскармливании (ИВ), иначе будут грубо грязными руками лезть к вам под футболку и пихать ребенку титьку, мол, «смотри, как надо, че не хочешь кормить». Кринж, в общем. Были вечера, когда мой ребенок один во всей палате кричал и висел часами на руках, я бегала в коридор, не понимала, что с ним, искала медсестер, чтобы попросить о помощи, но никого не было, — вспоминает сибирячка.



Недовольна осталась женщина и уборщицами — по ее словам, те не приносили пеленки и плохо мыли их. В палатах грязно и пыльно, утверждает Татьяна, а раковину никто ни разу за две недели пребывания женщины в больнице не мыл.



Сибирячка отметила, что боялась и не подумала снять хамство и антисанитарию на телефон. Несколько раз ее супруг порывался забрать жену и ребенка домой. При этом, по наблюдениям Татьяны, в Минздрав родители маленьких пациентов больницы редко жалуются — после выписки у всех свои проблемы и своя жизнь. Сама женщина уверена: учитывая прошлый опыт, сейчас она вела бы себя с персоналом больницы смелее и настойчивее.



— Я понимаю — не курорт, а больница, но она финансируется, персонал получает зарплату. Ноги вытирают, плохие условия. Руководство отзывы не мониторит, а зря. Они должны мониторить все источники обратной связи с пациентами. Может, тогда кто надо получал бы по заслугам, и были бы изменения к лучшему. Если произошло бы что-то ужасное, тут же супруг прилетел бы, и мы достучались бы, куда надо. Но нас миновало. Как и все, стерпели, выздоровели, выписались, — вздыхает женщина.

По словам сибирячки, в палатах больницы было очень жарко Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Рейтинг у медицинского учреждения на флампе — 3,3 балла. Большинство сибирячек поддерживают автора поста и отмечают, что сталкивались в этой больнице с грубостью, безразличием и антисанитарией, и положение там якобы не меняется годами. При этом многие мамы, которым пришлось лежать с детьми в этой же больнице, но на 5-м, а не на 4-м этаже, наоборот, в восторге от учреждения.



— Лежали в больнице с ребенком на 5-м этаже. Лечащий врач у нас была Лукина Татьяна Сергеевна, очень хороший и тактичный врач, на все вопросы ответит, большое ей спасибо. Заведующая Любовь Викторовна тоже очень хорошая. На все вопросы отвечала, по лечению всё доступно объясняла. Из дежурных врачей есть одна очень агрессивная и грубая. За малышами, лежащими без родителей, надо понимать, не следят так, как делают это мамы. Дети кричат, никто к ним не бежит по первому требованию, у всех своя работа. В целом больница чистая, в палатах тепло, каждый день влажная уборка. Кормят вкусно, в столовой чайник, всегда можно налить кипятка, в микроволновке подогреть еду, — характеризует условия нахождения в больнице на 5-м этаже мама с ником Magic_stone.

У детской больницы есть рейтинг и на 2ГИС. Он составляет 3,4 балла из 5 возможных. В приложении размещено 222 отзыва. Большинство из них — положительные. Многие дублируются с теми, что размещены на флампе.



Никаких проверок?

Корреспондент НГС направила официальный запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать негативные отзывы пациентов на детскую больницу № 4 им. В. С. Гераськова и ответить, проводились ли в медучреждении служебные проверки по поводу поведения медперсонала и качества оказываемых услуг. В Министерстве сообщили, что ведут общий учет жалоб на работу медучреждения и медперсонала.



— В перечне тематик Типового общероссийского тематического классификатора обращений граждан тематик «работа персонала» или же «антисанитарные условия» не предусмотрено. Учет количества жалоб на работу медицинских учреждений и медицинских работников ведем в целом. Отчеты о рассмотрении и анализ обращений граждан, которые поступают в Министерство здравоохранения Новосибирской области, публикуем на официальном сайте Министерства здравоохранения Новосибирской области в разделе «Обращения граждан», — говорится в ответе ведомства за подписью исполняющей обязанности министра здравоохранения области Лады Шалыгиной.

Некоторые мамы считают, что в больнице хуже тем детям, что находятся без родителей Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Также в Минздраве региона отметили, что служебные проверки по закону РФ проводят по отношению к госслужащим.



— Сотрудники медорганизаций, подведомственных Министерству здравоохранения Новосибирской области, не являются государственными служащими. Медицинские организации не входят в структуру Министерства внутренних дел Российской Федерации, — пояснили в Минздраве.



Ранее НГС писал о том, что сибирячка обвинила детскую больницу № 1 в грубом общении с пациентами. Главврач медучреждения ответила на жалобу.

