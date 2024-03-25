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Здоровье Магнитная буря надвигается на Новосибирск — как она скажется на метеозависимых людей

Магнитная буря надвигается на Новосибирск — как она скажется на метеозависимых людей

Изменения в магнитосфере начнутся завтра, 26 марта

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Ожидается две вспышки

26 марта в Новосибирске ожидается магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ожидается две вспышки.

Как указано на сайте лаборатории, изменения в магнитосфере начнутся с 04:00 и продлятся до 07:00. Вторая волна начнется в 10:00 и закончится в 13:00.

Это астрономическое явление может влиять и на человека. Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», уточнила, что риски есть для людей, которые уже страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны, — объяснила Елена Обут.

Не только магнитные бури, но резкие перепады температуры могут сказаться на самочувствии новосибирцев. НГС поговорил со специалистами и выяснил, как такие «качели» влияют на здоровье и что делать, чтобы обезопасить себя.

ПО ТЕМЕ
Магнитная буря Метеозависимость Здоровье Новосибирск
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