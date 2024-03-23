«Прекратите думскроллинг»: новосибирские психологи открыли линию помощи после теракта в Москве

Горожане могут попросить помощи психологов по телефону Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Психологи новосибирского городского психологического центра «Родник» вместе с коллегами из других городов работают на телефонах доверия после трагедии в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



— Специалисты отмечают, что люди испытывают шок и острый стресс из-за теракта в ТЦ «Крокус» в Подмосковье, — отметили в мэрии.



Руководитель кризисной службы муниципального центра «Родник» Евгения Сиянская рассказала, как сейчас лучше всего себя вести новосибирцам, чтобы успокоиться. В первую очередь важно «заземлиться», сделать гимнастику — физические упражнения помогут собраться.



— Умойтесь холодной водой несколько раз. Станет легче. Сократите или прекратите полностью думскроллинг (болезненное погружение в новостную ленту, где преобладают плохие новости, поглощение негативных новостей. — Прим. ред.). Не ищете информацию, не смотрите фотографии с места событий, — советует Сиянская.



Эксперт рекомендует по возможности заниматься своими делами, а если что-то запланировали — обязательно сделать. Например, посвятить время уборке, готовке или прогулке. Также можно обратиться к помощи психолога. Единые телефоны доверия: 8–800–333–44–34 и 8–800–775–17–17.



Ранее НГС писал о том, что бывший мэр Новосибирска выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что терроризму нет оправдания. Также о трагедии в Crocus City Hall высказались и.о. мэра Новосибирска и губернатор области. В Новосибирской области в ближайшие выходные отменили все развлекательные и крупные мероприятия.



После теракта в одном из университетов Новосибирска отменили очные занятия, а в аэропорту усилили меры безопасности. Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн.



Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.