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Что происходит в Новосибирске после теракта

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Здоровье Теракт в Crocus City Hall «Прекратите думскроллинг»: новосибирские психологи открыли линию помощи после теракта в Москве

«Прекратите думскроллинг»: новосибирские психологи открыли линию помощи после теракта в Москве

Они рекомендуют не читать последние новости с места трагедии и заняться бытовыми делами

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Горожане могут попросить помощи психологов по телефону

Психологи новосибирского городского психологического центра «Родник» вместе с коллегами из других городов работают на телефонах доверия после трагедии в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

— Специалисты отмечают, что люди испытывают шок и острый стресс из-за теракта в ТЦ «Крокус» в Подмосковье, — отметили в мэрии.

Руководитель кризисной службы муниципального центра «Родник» Евгения Сиянская рассказала, как сейчас лучше всего себя вести новосибирцам, чтобы успокоиться. В первую очередь важно «заземлиться», сделать гимнастику — физические упражнения помогут собраться.

— Умойтесь холодной водой несколько раз. Станет легче. Сократите или прекратите полностью думскроллинг (болезненное погружение в новостную ленту, где преобладают плохие новости, поглощение негативных новостей. — Прим. ред.). Не ищете информацию, не смотрите фотографии с места событий, — советует Сиянская.

Эксперт рекомендует по возможности заниматься своими делами, а если что-то запланировали — обязательно сделать. Например, посвятить время уборке, готовке или прогулке. Также можно обратиться к помощи психолога. Единые телефоны доверия: 8–800–333–44–34 и 8–800–775–17–17.

Ранее НГС писал о том, что бывший мэр Новосибирска выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что терроризму нет оправдания. Также о трагедии в Crocus City Hall высказались и.о. мэра Новосибирска и губернатор области. В Новосибирской области в ближайшие выходные отменили все развлекательные и крупные мероприятия.

После теракта в одном из университетов Новосибирска отменили очные занятия, а в аэропорту усилили меры безопасности. Всю информацию о теракте мы собираем в режиме онлайн.

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