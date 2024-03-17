«Девочка хотела внимания и любви, а не секса». Врачи — о скандале с групповым изнасилованием 11-летней школьницы

Вы видите, что произошло в одиннадцать лет. А была ли вообще у этой девочки потребность в интимных отношениях? Не может быть у ребенка потребность в самом сексе в таком возрасте. Дети хотят не секса, дети хотят любви. Вероятно, и девочка хотела внимания и любви, — подчеркнула эксперт.

«Близость перестает быть чем-то сокровенным»

Андрей Булах считает, что у современных подростков искаженное представление о сексуальной жизни из-за того, что у них есть свободный доступ к интернету и порно.