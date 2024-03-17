«Девочка хотела внимания и любви, а не секса». Врачи — о скандале с групповым изнасилованием 11-летней школьницы

В Свердловской области не утихает секс-скандал: стало известно, что 11-летняя девочка вступила в половую связь с несколькими восьмиклассниками. Мы попросили сексологов объяснить, почему некоторые дети делают такое в раннем возрасте. Эксперты ответили на наши вопросы и прокомментировали случившееся в Первоуральске.
Динара Березина — врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, сексолог, автор книги «Секс — это здорово».
Андрей Булах — врач — сексолог-сексопатолог, психотерапевт, психиатр, акушер-гинеколог, андролог, действительный член Российской психотерапевтической ассоциации, вице-президент Профессионального объединения врачей-сексологов, автор книги «Голая физиология. Как пол управляет вашей жизнью».
«Расскажите им про секс до семи лет»
По словам Динары Березиной, подобные истории с ранними сексуальными контактами детей случаются из-за того, что родители не занимаются половым воспитанием: не находят времени или думают, что об этом говорить рано. Не стоит забывать, что у детей есть доступ в интернет, отмечает врач. Она предполагает, что девочке на самом деле было нужно внимание, а не секс.
— Я всё время говорю: детям нужно рассказать, что такое секс, до семи лет, в понятной для ребенка форме. Каждый раз родители спрашивают меня: «Зачем же так рано? Это ведь маленький ребенок, который еще играет в машинки и куклы, а мы рассказываем о таких вещах». Но, если этого не сделали вы, в семь лет это сделает одноклассник, сосед по парте. И каким образом он это сделает — мы не знаем. Качество информации, которую он даст, будет очень низким.
Вы видите, что произошло в одиннадцать лет. А была ли вообще у этой девочки потребность в интимных отношениях? Не может быть у ребенка потребность в самом сексе в таком возрасте. Дети хотят не секса, дети хотят любви. Вероятно, и девочка хотела внимания и любви, — подчеркнула эксперт.
«Близость перестает быть чем-то сокровенным»
Андрей Булах считает, что у современных подростков искаженное представление о сексуальной жизни из-за того, что у них есть свободный доступ к интернету и порно.
— Современные подростки выросли на порнографии. У многих из них первое знакомство с темой сексуальности происходит не на каких-то романтических фильмах, общении и так далее, а на порносайтах.
Там много агрессии со стороны мужчины по отношению к женщине. Есть варианты, которые отличаются от условной нормы, — это и групповой секс, и другие аспекты сексуальной активности. И многие подростки, просматривая видео, воспринимают это как условную норму, то есть у них формируется определенная модель того, как ведут себя люди в сексуальном контакте, как они переходят к сексу, — говорит врач.
По его словам, на приемах девушки часто жалуются, что парни предлагают секс почти сразу после знакомства. Эта модель поведения как раз характерна для порнофильмов — агрессивное соблазнение, даже принуждение к сексу. В таких сюжетах нет места романтическим отношениям, ухаживаниям, влюбленности, то есть ничему нормальному.
— Многие девушки тоже выросли с такими представлениями, они смотрят те же фильмы и относятся к близости не как к интимному контакту, чему-то сокровенному, а просто: «переспали — ну и что такого». Второй важный момент — сейчас у многих детей высокий порог возбудимости.
Многие родители обращаются с такими вопросами. Сначала это физиологическая мастурбация без сексуального контекста, затем постепенно приближается и сексуальный. То есть причина в раскрепощенности нынешних подростков и в неврологических особенностях, — объяснил эксперт.
Также Андрей Булах заметил, что большую роль играют так называемые «вписки», на которые родители отпускают детей и где условной нормой считается вступление в сексуальные отношения по обоюдному согласию. Сексолог добавил, что это проблема всего мира, не только России.
— Во многих странах специалисты отмечают, что подростки стали более раскрепощенными в сексуальном плане. Большое воздействие порноконтента, который фактически в свободном доступе, — подчеркнул он.
При этом, по словам врача, есть две противоположные тенденции:
— С одной стороны, становится больше подростков, которые стремятся к сексуальным контактам. А вторая категория — это те, кто избегает секса и сублимирует свои потребности в виде мастурбации при просмотре порно, и им потом тяжело вступить в реальный контакт уже во взрослом возрасте.
Что делать, если ребенок уже проявил интерес к порно
Андрей Булах считает, что необходимо говорить с подростками о том, что важно в отношениях, о любви и заботе. И нужно объяснять им, что секс — это следствие отношений.
— Мы не можем защитить ребенка, но можем формировать у него правильное представление. Если родители совсем не могут об этом говорить, есть много литературы и обучающих фильмов на эту тему, можно составить список для ребенка. Но лучше всё-таки открыто рассказать про свои представления о любви, — говорит врач.
Сексолог подсказал: если вы уже заметили, что ребенок смотрит порно, мастурбирует или же у него был какой-то контакт, нужно записать ему видеообращение с вашими эмоциями и мыслями о том, что такое любовь и секс. На видео вы сможете отрегулировать свои эмоции, в случае чего записать повторно. Затем надо попросить ребенка посмотреть видео, когда ему будет удобно. И попросить его ответить на вопрос, что он думает по этому поводу.
Как избежать раннего секса между детьми
Динара Березина объяснила, что понятие сексуальности гораздо шире, чем секса, поэтому с детьми важно начинать говорить рано. Первый контакт на тему сексуальности происходит сразу после рождения ребенка, когда взяли его на руки, поцеловали, обняли, мама покормила его грудью, папа прижал к себе: всё, с этого момента контакт на тему сексуальности с ребенком установлен.
Дальше, по словам врача, задача родителей — поддерживать этот контакт, чтобы ребенок развивался и рос гармонично.
— Половое воспитание так же направлено на гармонизацию личности, как, например, секции и кружки. Если мы обратимся к статистике, то узнаем, что секспросвет никогда не ведет к тому, что ребенок рано начинает половую жизнь. Это отнюдь не призыв заниматься сексом.
А есть и другие ситуации, когда наши дети попадают под какое-то влияние сверстников или ребят постарше и вступают в этот контакт просто по незнанию, под натиском этого давления, — отмечает Динара Березина.
Эксперты мировой детской сексологии объясняют, что с ребенком нужно начинать говорить об интимных вопросах с раннего возраста, но не путайте это с разговорами на тему самого сексуального контакта.
— Всемирная организация здравоохранения трактует сексуальность как центральный аспект бытия человека на протяжении всей его жизни, и я еще раз делаю акцент: это не про сексапильность, не про ваше желание заниматься сексом, а про поло-ролевое поведение, про понятие гендера, про наши отношения и взаимоотношения.
И должен знать «правило нижнего белья» — еще его называют «правило трусиков». Это нужно для безопасности ребенка, — уточняет врач.
Динара Березина рассказала об этом правиле подробнее:
- Privates are private ― интимные части тела принадлежат только тебе. То, что прикрыто нижним бельем, можно смотреть и трогать только родителям и в некоторых ситуациях врачу с присутствием родителя.
- Always remember your body belongs to you ― помни, что твое тело принадлежит только тебе и никто другой не имеет права делать с ним что-либо. Если это происходит — нужно рассказать взрослому, которому ты доверяешь.
- No means no ― «нет» означает запрет. Даже самому близкому человеку ты можешь отказать в объятиях и поцелуях, если тебе этого не хочется или это неприятно. И здесь не должно быть ни малейшего чувства вины: границы тела — то, что принадлежит любому человеку.
- Talk about secrets that upset you — поделись секретами, которые тебя расстраивают. Именно через секреты взрослые люди манипулируют детьми (например, через фразу «Пусть это будет наш маленький секрет»). Очень важно объяснить разницу между хорошими и плохими секретами и призвать ребенка делиться всем, что беспокоит, даже если ему стыдно и неприятно говорить об этом.
- Speak up, someone can help — расскажи правду, и тебе помогут. Важно, чтобы ребенок понимал, что его не будут обвинять и ругать за то, в чем он признается. Он должен знать, что близкий человек поможет и поддержит в любой ситуации, что бы ни произошло! Дайте своему ребенку стопроцентную гарантию поддержки.
Врач напомнила: если базовые знания не дадут родители, ребенок всё узнает от соседа по парте, от старших детей, но как будет преподнесена информация — неизвестно. Нужно рассказать детям о менструации и поллюциях, они должны знать, какие изменения тела их ждут в будущем. По статистике, к двенадцати годам ребенок уже всё знает.
Подробнее о том, как говорить с детьми о сексе, мы расскажем в другом материале.
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