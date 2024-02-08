«Такого мы не видели последние два-три года». Врач — о том, почему дети всё тяжелее болеют гриппом

Где та грань, когда уже нельзя лечиться дома и пора в стационар? Как помочь ребенку, если симптомы не уходят, температура не сбивается и привычные методы не помогают? Заведующая 6-м инфекционным отделением больницы № 40 Екатеринбурга Анна Овчинникова рассказала нашим коллегам из Е1.RU, как облегчить состояние ребенка и как уберечь его от осложнений.

— Сейчас ожидаемый подъем ОРВИ и гриппа, особенно у детей, — подтвердила врач. — Для этих заболеваний характерна сезонность — период с декабря по февраль. Такого подъема мы не видели последние два-три года — это всё объяснимо пандемией коронавируса. То есть был вирус, который доминировал над всеми остальными, поэтому не было такого подъема именно по ОРВИ и гриппу. Каждый год преобладают разные возбудители, в этом году это грипп, чаще всего выделяется грипп A, частые респираторные вирусы — РС-вирус, риновирус, аденовирус, бокавирус, вирус парагриппа.