«Такого мы не видели последние два-три года». Врач — о том, почему дети всё тяжелее болеют гриппом

В этом сезоне к нам вернулся грипп A — многие заболевшие дети мучаются от высокой температуры и адской головной боли, которая не проходит. Среди циркулирующих возбудителей этот грипп доминирует. Также выявляют РС-вирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, риновирусы. Симптомы болезни у детей часто напоминают менингит из-за головных болей, воспаляются уши, горло. И невозможно самому понять, чем болеет твой ребенок.
Где та грань, когда уже нельзя лечиться дома и пора в стационар? Как помочь ребенку, если симптомы не уходят, температура не сбивается и привычные методы не помогают? Заведующая 6-м инфекционным отделением больницы
— Сейчас ожидаемый подъем ОРВИ и гриппа, особенно у детей, — подтвердила врач. — Для этих заболеваний характерна сезонность — период с декабря по февраль. Такого подъема мы не видели последние два-три года — это всё объяснимо пандемией коронавируса. То есть был вирус, который доминировал над всеми остальными, поэтому не было такого подъема именно по ОРВИ и гриппу. Каждый год преобладают разные возбудители, в этом году это грипп, чаще всего выделяется грипп A, частые респираторные вирусы — РС-вирус, риновирус, аденовирус, бокавирус, вирус парагриппа.
Респираторно-синцитиальный вирус человека (РС-вирус) — основная причина инфекций нижних дыхательных путей у детей, в том числе новорожденных. Лечение ограничено поддерживающей терапией, возможно применение кислородной маски.
Риновирус — самая распространенная причина инфекций верхних дыхательных путей, которым подвержены люди всех возрастов. Главные симптомы: ринит (заложенность носа, обильное отделяемое), нарушение обоняния и вкуса, повышение температуры тела, головная боль. Риновирус чаще всего вызывает симптомы простуды, но он также может вызвать ангину, ушные инфекции, синуситы, реже пневмонию и бронхиолит (острое воспалительное заболевание нижних дыхательных путей).
Аденовирусная инфекция — распространенное заболевание группы острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Ее симптомы напоминают грипп, но есть отличие: аденовирус часто поражает конъюнктиву глаз, вызывая покраснение и слезотечение. Как и грипп, аденовирус чаще других ОРВИ вызывает тяжелые осложнения.
Бокавирус — один из многих типов вирусов, которые вызывают простуду, респираторные инфекции и гастроэнтерит. Симптомы чаще всего проявляются лихорадкой, насморком и кашлем. Диарея может возникнуть при гастроэнтерите. Бокавирус может сам вызывать инфекции, а также ухудшать течение других.
Парагрипп — острая респираторная вирусная инфекция, характеризующаяся поражением дыхательных путей, преимущественно гортани.
Инфекционист объяснила, что медики в поликлиниках проводят экспресс-тестирование на грипп и ковид, но у них нет возможности идентифицировать других возбудителей. Точно определить, чем болеет ребенок, могут в стационаре. Но туда кладут в случае, если болезнь протекает тяжело.
— Чаще всего сейчас выявляется грипп A, РС-вирус и риновирус, они протекают тяжелее, — рассказала Анна Овчинникова. — Нужно учитывать, что дети до трех лет всегда болеют тяжелее, чем подростки и взрослые. Во-первых, это связано с иммунной прослойкой у этих детей: у них еще не выработан иммунитет. Ко взрослому возрасту мы уже столкнулись со многими возбудителями, у нас он выработался. Дети до трех лет как раз активно встречаются с ними, поэтому так часто болеют и любое столкновение с вирусом у них протекает намного тяжелее.
Симптомы гриппа у детей
Врач предупредила, что для гриппа характерно проявление интоксикационного синдрома. Симптомы — сильная головная боль, которая не проходит после приема таблеток, светобоязнь (болезненная чувствительность глаз к свету), ломота в мышцах, высокая температура (врачи называют ее фебрильной лихорадкой), которая тяжело поддается снижению.
По степени повышения температуры выделяют следующие виды лихорадок: субфебрильная —
— Такие симптомы чаще всего бывают у маленьких детей, и они напоминают менингит, — пояснила инфекционист. — Есть такое понятие, как «синдром менингизма», он очень характерен для гриппа: это упорная головная боль, повышенное давление, особенно внутричерепное, которое характерно именно для данного вируса. Так реагируют сосуды, это одно из проявлений интоксикационного синдрома.
Менингизм (лат. meningism), или псевдоменингит, — состояние раздражения головного или спинного мозга, при котором имеются симптомы менингита (например, ригидность шейных мышц), но реальное воспаление отсутствует.
Анна Овчинникова рассказала, что в такой ситуации нужно снизить температуру, дать обезболивающее — и, как правило, становится легче. Если плохое самочувствие не проходит, нужно обязательно показаться врачу, он назначит обследования, и, если будут какие-то сомнения в диагнозе при выборе между менингитом и гриппом, ребенка госпитализируют, понаблюдают, проведут люмбальную пункцию. Но диагноз может определить только врач.
Люмбальная пункция — это процедура забора образца спинномозговой жидкости (cerebrospinal fluid, или CSF). Спинномозговая жидкость окружает наш головной и спинной мозг. Пункцию назначают с целью диагностики в случае подозрения на нейроинфекцию (менингит, энцефалит, нейросифилис и другие инфекции ЦНС различной этиологии).
Почему при гриппе не проходит головная боль
— Любая ОРВИ может протекать тяжелее у детей с хроническими заболеваниями. Например, у ребенка изначально повышено внутричерепное давление или есть какое-то неврологическое нарушение, — объяснила Анна Овчинникова. — У таких детей состояние усугубляется в виде сильной головной боли. Врач может назначить ребенку препарат, снижающий внутричерепное давление. Как правило, в таких случаях нужно изначально лечить основное заболевание. При сохранении высокой температуры при гриппе ребенку назначают этиотропную противовирусную терапию, которая подействует незамедлительно. «Осельтамивир» для детей разрешен с года.
Этиотропный лекарственный препарат — лекарство, воздействующее на причину заболевания, устраняющее или ослабляющее ее.
Инфекционист рассказала, что головная боль при гриппе будет сохраняться до тех пор, пока держится температура, — это характерно для поведения вируса гриппа в организме.
Как измерить внутричерепное давление
Самостоятельно измерить внутричерепное давление дома невозможно. Врач отметила, что это может сделать окулист и невролог. Выделяют два основных метода измерения: инвазивный и неинвазивный.
Инвазивная процедура — медицинская процедура, связанная с проникновением через естественные внешние барьеры организма (кожа, слизистые оболочки).
Неинвазивный способ — офтальмоскопия глазного дна. Врач проведет осмотр и оценит глазное давление по диаметру диска зрительного нерва. При повышенном внутричерепном давлении диск будет отечный, увеличенный, с нечеткими контурами. Маленьким детям можно выполнить УЗИ через незаросший родничок и увидеть структуры мозга.
Инвазивный, но достоверный способ — всё та же люмбальная пункция. Процедура выполняется строго по показаниям. Оценивается состояние спинномозговой жидкости: давление и физические характеристики. По скорости ее истечения можно предположить характер давления.
— Остальные врачи могут заподозрить повышенное внутричерепное давление только по симптомам, — добавила Анна Овчинникова. — Если мы говорим про детей до года, повышенное давление можно заподозрить по выбуханию родничка. После года он уже закрытый и у детей сложнее определить давление, для этого нужна специальная медицинская аппаратура и окулист, невролог.
Частые осложнения гриппа у детей
Врач подчеркнула: если у ребенка сохраняется головная боль, температура, это может говорить о развитии осложнения. Самые частые из них — отиты и риносинуситы. Риносинусит — это воспаление пазух носа на фоне ОРВИ, гриппа. В таком случае присоединяется бактериальная инфекция, отсюда возникает заложенность носа, гнойное отделяемое, и из-за этого тоже может сильно болеть голова.
— Акцентируйте внимание и проверяйте, с чем связана головная боль ребенка. Вдруг есть риносинусит и стоит показать ребенка лору, а врач уже решит, нужна ли антибактериальная терапия, — говорит Анна Овчинникова. — У детей бывают осложнения в виде пневмонии. Если педиатр услышал хрипы, отправил ребенка на рентген и подтвердилась пневмония, то поможет только стационарное лечение. Это может сопровождаться интоксикацией: головной болью, рвотой, температурой, кашлем, одышкой. Самое грозное осложнение.
Инфекционист рассказала, что РС-вирусы нередко вызывают бронхообструктивный синдром, это тоже опасное осложнение. Чаще случается у детей до года: в связи с анатомической особенностью они болеют тяжелее. Проявляется в виде одышки, хрипов, кашля с отхождением вязкой мокроты или вообще без нее. В этом случае требуется экстренная помощь и наблюдение.
Бронхообструктивный синдром — патологическое состояние, при котором нарушается проходимость бронхов и дальнейшее сопротивление дыхательных путей к вдыхаемому воздуху (за счет отека и/или бронхоспазма). В результате затрудняется отхождение слизи из бронхов.
«Красные флаги»: состояние ухудшилось
— По маленьким детям, особенно до года, сложно понять, что их тревожит. Они становятся беспокойными, плачут, плохо спят, поэтому нужно быть внимательным ко всему, — сказала врач. — Но старше года ребенок, как правило, уже жалуется и показывает на то, что у него болит, например на ухо. В таком случае нужно показать ребенка педиатру. Сейчас уже у всех педиатров есть возможность смотреть уши — отоскопию делают и в поликлиниках, и в приемном покое. При спорных вопросах направят к лору.
Инфекционист отметила, что отит — частое осложнение гриппа и ОРВИ. Если у ребенка сохраняется температура, сам ребенок беспокойный, часто трогает уши или, наоборот, не дает к ним прикасаться, а тем более если есть серозно-гнойное отделяемое, то, скорее всего, к заболеванию присоединилась бактериальная инфекция.
Что еще должно насторожить:
- стойкая заложенность носа;
- непроходящие головные боли;
- желто-зеленые выделения гнойного характера;
- боль при надавливании около носовых пазух.
Как снизить температуру ребенку
Важная инструкция от педиатра Веры Власовой:
- начинаем с температуры в помещении. Не должно быть жарко, оптимально — 19–20 градусов;
- разденьте ребенка, снимите даже памперс — он отлично аккумулирует тепло. Если у ребенка озноб, нужно согреть руки и ноги параллельно с приемом жаропонижающего;
- давайте больше жидкости;
- не обтирайте спиртом, водкой, уксусом. Это может вызвать у детей отравление, интоксикацию;
- жаропонижающие нужно дозировать по весу: препараты на основе ибупрофена — 10 мг на килограмм веса ребенка, на основе парацетамола — 15 мг на килограмм. Предпочтительнее использовать препараты в жидком виде (сироп). Нельзя применять комбинированные препараты. Если температура снизилась хотя бы на один градус, это уже отличный признак.
— Жаропонижающие сиропы должны быть в аптечке всегда. Если ребенок младше трех месяцев, не рекомендовано снижать температуру без осмотра врача. Повышение температуры у младенца до трех месяцев — повод вызвать врача или скорую помощь. Если вся семья болеет гриппом и малыш до трех месяцев начал заболевать — вызываем скорую помощь, — подчеркнула Вера Власова.
Больше советов о том, как снижать температуру и как помочь ребенку, читайте в отдельном материале.
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