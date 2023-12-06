Обычный грипп может стать смертельно опасным: кто в группе риска

В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за последнюю неделю она увеличилась на 17,1% по сравнению с предыдущей. При этом хоть основная часть случаев заражения и приходится не на грипп, доля вирусов гриппа в структуре заболеваемости продолжает расти.
Как правило, грипп не считается опасным заболеванием — большинство болеют три-пять дней, но это в случае, если инфекция протекает без осложнений. Однако в некоторых случаях он может приводить к развитию тяжелой болезни и к смерти, сообщает Всемирная организация здравоохранения. В основном это касается пациентов из групп высокого риска.
— Грипп — давно известное заболевание, нового здесь ничего нет, группы риска хорошо известны, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это дети до пяти, а особенно до трех лет. Это пожилые люди, так же как с ковидом. Это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, с иммунодефицитами в том числе. И это беременные женщины.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Под иммунодефицитами врачи понимают не бытовой термин «слабый иммунитет», а последствия ВИЧ, химиотерапии или лечения стероидами. Также иммунодефицитные состояния встречаются у пациентов со злокачественными новообразованиями. На сайте ВОЗ также сообщается, что повышенному риску при гриппе подвержены люди с хроническими заболеваниями сердца, легких и почек, нарушениями метаболизма, нарушениями неврологического развития, болезнями печени и крови.
Николай Крючков советует людям с хроническими заболеваниями при заражении гриппом или ОРВИ не бросать прием препаратов, которые они принимают на постоянной основе.
— Может потребоваться коррекция лечения, но это нужно обсуждать с лечащим врачом, и если вы постоянно принимаете какие-то лекарства, то лучше заранее выяснить у вашего лечащего врача, как действовать в случае инфекции, — говорит Крючков.
Тем, у кого хронических заболеваний нет, врачи рекомендуют в период болезни ориентироваться на температуру и общее самочувствие, но при любых ухудшениях обращаться к врачу. Обязательно это нужно сделать, если температура несколько дней держится выше 38 градусов и не сбивается. Если же температура поднялась до 40 градусов, то ждать несколько дней не нужно, это гипертермическая реакция, нужно сразу обращаться к врачу.
Помимо температуры при гриппе может быть плохое самочувствие, недомогание, ломота, слабость, головные боли, боли в мышцах, высокая температура, першение в горле и сухой кашель. В этом году среди вирусов гриппа встречается так называемый гонконгский грипп — А (H3N2). Симптомы у него те же самые, разве что грипп типа А считается несколько более ярким по проявлениям и чуть более патогенным, чем грипп типа B.
— В целом грипп А (H3N2) не опасней, чем все остальные гриппы типа А, — говорит Скороходов. — Но надо понимать, что помимо основных белков — нейраминидазы (способствует проникновению вируса внутрь клетки. — Прим. ред.) и гемагглютинина (способствует прикреплению вируса к клетке. — Прим. ред.), есть и другие, которые тоже могут меняться. Так что в полной мере оценить опасность этого гриппа мы сможем только по итогам сезона.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Основной профилактикой гриппа врачи называют вакцинацию. Если вы еще не прививались, то сделать это можно сейчас — прививочная кампания продлится до конца декабря.
— Помимо вакцинации и простых профилактических правил мы рекомендуем в детских и образовательных учреждениях усилить утренние фильтры для выявления заболевших, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. — Регионы уже самостоятельно принимают решения и частично или полностью переводят школы на дистанционное обучение, если в учреждении по болезни отсутствует более 20% детей. То же касается и детских садиков.
Помимо заболеваемости ОРВИ и гриппом в России растет число случаев заражения ковидом — более 97 тысяч случаев за неделю. Это на 22,8% больше, чем неделей ранее.