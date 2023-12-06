Обычный грипп может стать смертельно опасным: кто в группе риска

— Грипп — давно известное заболевание, нового здесь ничего нет, группы риска хорошо известны, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это дети до пяти, а особенно до трех лет. Это пожилые люди, так же как с ковидом. Это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, с иммунодефицитами в том числе. И это беременные женщины.

