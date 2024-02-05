Удар по мужественности: в Англии испытывают мужские противозачаточные таблетки — что об этом думают врачи и простые новосибирцы

— Долгое время существовала мифология вокруг именно детородности мужского семени. То есть если мужчина — это мужчина, то он стремится никак ее не уменьшать. А тут какая-то фармкомпания говорит о том, что мы создаем средство, которое будет влиять на эту функцию — конечно, люди пугаются иррационально. Для многих это воспринимается как удар по мужественности, — отметил Игорь Лях.



Он добавил, что если говорить о прагматичной стороне, то процедуры влияния на мужскую фертильность не новы: презервативы были изобретены более 200 лет назад именно как мужской способ контроля над зачатием. И культура до сих пор не ассимилировала даже их — кто должен их покупать, как и когда надевать и т.д.



По словам эксперта, культура XXI века более расщепленная, чем раньше. И если часть людей говорит, например, что вакцина — это во благо и она работает, то обязательно появляется группа людей, которая заявляет, что это не так. В обществе также растет фармакофобия, в том числе и из-за демонстрации фарминдустрией повышенной корыстности, а не заботы о здоровье людей.