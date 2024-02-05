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Удар по мужественности: в Англии испытывают мужские противозачаточные таблетки — что об этом думают врачи и простые новосибирцы

Появление таких препаратов вызовет сопротивление в обществе — НГС узнал, почему

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Презервативы в своей время были прорывом и появились как средство именно мужского контроля над зачатием. Сейчас разрабатывают и оральную контрацепцию для мужчин

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В конце прошлого года стало известно, что испытания мужских оральных контрацептивов перешло в Англии на новый этап — таблетки стали принимать добровольцы. В фармисследованиях это серьезное достижение, которое тут же стало предметом бурного обсуждения. Часть пользователей соцсетей и врачей встретили такую новость с радостью, а другая часть — со скепсисом. Мы узнали, как должен работать препарат, когда можно будет увидеть его на полках (спойлер — не скоро) и будут ли мужчины его принимать.

Что за препарат разрабатывается

Ученые разных стран пытались разработать оральные контрацептивы для мужчин по аналогии с женскими. Но из-за множества побочек, в том числе гормональных, до массового производства дело не доходило.

В середине декабря 2023 года газета The Times сообщила, что в английском Ноттингеме на 16 добровольцах началось испытание противозачаточного препарата. ТАСС объясняет, что таблетки калифорнийского стартапа YourChoice Therapeutics — негормональные. Они получили название YCT-529 и на животных показали отличные результаты: с эффективностью в 99% препарат предотвращал беременность у мышей и снижал количество сперматозоидов у обезьян.

YourChoice Therapeutics объясняет, что действующее вещество блокирует рецепторы ретиноевой кислоты, и это лишает половые клетки доступа к необходимому для выработки спермы витамину А.

В первую группу испытуемых вошли мужчины, прошедшие вазэктомию, — на них будут пока только оценивать в целом безопасность препарата для организма. Первые результаты ученые пообещали обнародовать уже этой весной.

— Мир готов к мужскому противозачаточному препарату, а негормональный вариант будет правильным выбором, учитывая все то, что мы знаем о побочных эффектах, от которых уже много десятилетий страдают женщины, использующие оральные контрацептивы, — переводит ТАСС слова профессора Университета Миннесоты Гунды Георг, руководившей разработкой YCT-529 и давшей интервью The Times.

Несмотря на то, что разработчики заявляют о 100-процентной обратимости основного эффекта и отсутствии побочных, врачи и пользователи соцсетей встретили новость со скепсисом.

«Мужчины в принципе не любят глотать таблетки»

Презервативы никуда не денутся, но часть потребителей перейдет на таблетки

Презервативы никуда не денутся, но часть потребителей перейдет на таблетки

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Сейчас у мужчин есть несколько вариантов для контроля за зачатием. Первый — барьерный способ, использование презервативов. Второй называют прерванным половым актом, то есть семяизвержением вне влагалища. И третий — вазорезекция или вазэктомия, но в этом случае существуют законодательные ограничения. Медицинская стерилизация может быть проведена «только по письменному заявлению гражданина не моложе 35 лет или имеющего не менее двух детей, а при наличии медицинских показаний и согласии гражданина — независимо от возраста и наличия детей».

— Данная методика не сильно распространена в России, хотя на Западе вроде как достаточно популярна. Чисто теоретически после вазэктомии можно потом восстановить семенные протоки, но это достаточно тонкая трубчатая структура. Поэтому мужчина должен, как говорится, семь раз отмерить, и потом мы уже один раз отрежем, — подчеркнул Игорь Феофилов, главный уролог Новосибирской области.

Игорь Викторович Феофилов — уролог-онколог, главный уролог Новосибирской области, куратор урологического отделения, заведующий кафедрой урологии НГМУ, доктор медицинских наук, профессор.

Врач добавил, что очень осторожно относится к исследованиям оральных контрацептивов для мужчин, потому что последствия их применения сейчас предугадать невозможно.

— Думаю, что исследования направлены на подавление подвижности сперматозоидов, а не на подавлении их производства яичками, — отметил специалист. — Нужны будут отдаленные результаты исследований. Как минимум должно пройти 10 лет, а лучше 20. Я вообще не сторонник вмешательства химического и биохимического в регулирование процессов, которые идут в организме.

Контрацептивов для женщин сейчас намного больше, чем вариантов для мужчин

Контрацептивов для женщин сейчас намного больше, чем вариантов для мужчин

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Игорь Феофилов уверен, что придется ждать еще минимум 10 лет перед тем, как препарат сможет оказаться на полках аптек. Ему придется проходить и регистрацию в России, что тоже займет немало времени. Важным вопросом станет то, не будут ли запущенные внутренние процессы передаваться по наследству.

Врач напомнил, что ни один метод контрацепции не дает 100-процентную гарантию, и рассчитывать, что появится волшебная пилюля, не стоит. И даже если начнут продавать эффективные таблетки, женщинам нельзя рассчитывать, что мужчины бросятся их покупать и принимать по инструкции.

— Мужчины в принципе не любят глотать таблетки. У нас еще отличается менталитет от Западного: про наших мужиков знаю, что, скорее всего, не будут они их пить, — разводит руками специалист. — Если в паре доверительные отношения, то, я думаю, консенсус они найдут.

Почему мужчины боятся таких разработок

Эксперт отмечает, что сейчас в обществе сложилась фармакофобия

Эксперт отмечает, что сейчас в обществе сложилась фармакофобия

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Врач-психотерапевт Игорь Лях называет возмущение подобной разработкой части мужчин неосознанным и связанным с мифами и культурой.

Игорь Вячеславович Лях — врач-психотерапевт. Председатель новосибирского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Психотерапевт европейского реестра. Эксперт ассоциации супервизоров и консультантов.

— Долгое время существовала мифология вокруг именно детородности мужского семени. То есть если мужчина — это мужчина, то он стремится никак ее не уменьшать. А тут какая-то фармкомпания говорит о том, что мы создаем средство, которое будет влиять на эту функцию — конечно, люди пугаются иррационально. Для многих это воспринимается как удар по мужественности, — отметил Игорь Лях.

Он добавил, что если говорить о прагматичной стороне, то процедуры влияния на мужскую фертильность не новы: презервативы были изобретены более 200 лет назад именно как мужской способ контроля над зачатием. И культура до сих пор не ассимилировала даже их — кто должен их покупать, как и когда надевать и т.д.

По словам эксперта, культура XXI века более расщепленная, чем раньше. И если часть людей говорит, например, что вакцина — это во благо и она работает, то обязательно появляется группа людей, которая заявляет, что это не так. В обществе также растет фармакофобия, в том числе и из-за демонстрации фарминдустрией повышенной корыстности, а не заботы о здоровье людей.

— Мужчины сопротивляются презервативам, абсолютно легитимной возможности контроля на вполне себе психологических основаниях, перенося ответственность на женщин. И мы можем теоретически предположить, что такой же объем откажется и принимать таблетки, — подчеркнул Игорь Лях. — Я думаю, что маркетологи корпорации, которая этот продукт готовит к рынку, все уже посчитали. И определили, что пользоваться будет достаточно большое количество пар, и это будет выгодно.

«Резинок хватит»

Если специалисты к появлению на рынке оральных контрацептивов для мужчин оказались готовы и легко смогли озвучить собственную позицию, для обычных жителей Новосибирска (как мужчин, так и женщин), эта информация оказалась новой. Журналисты НГС вышли на улицы города, чтобы узнать, готовы ли сибиряки предохраняться при помощи таблеток, а сибирячки — доверить это своим мужчинам.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Антон Дигаев / NGS.ru

Оказалось, что таблетки для мужчин новосибирцы видят неким зеркальным отражением женской оральной контрацепции: предполагают, что работать они будут, изменяя гормональный фон организма, боятся побочек (не уточняя, каких именно) и в целом не очень доверяют препаратам. Чем старше были опрошенные, тем более категорично они озвучивали свою неготовность предохраняться новым, неизведанным способом.

— Откуда мне знать, нет ли там каких-то побочных эффектов? — резонно обеспокоился новосибирец Александр, — если бы никаких не было, может, и принимал бы, не знаю. Как я вам без инструкции могу точно ответить?

— Зачем эта ерунда? У меня уже возраст такой… таблетки еще такие пить? Нет, — еще категоричнее настроен его знакомый, который не готов не только озвучивать, чего боится, но и даже называть свое имя.

У тех, кто моложе тридцати, отношение к мужской оральной контрацепции бывает как более лояльным, так и совсем негативным. Часть парней вообще уверена: если девушка будет настаивать на том, чтобы избранник отвечал за безопасный секс именно таким образом, пускай ищет нового возлюбленного. Зато другие готовы попробовать новое.

— Если отношения стабильные, долгие, а девушка просит, почему бы и нет, — подумав, предполагает молодой человек, которого журналисты ловят на площади Ленина.

Общее мнение опрошенных можно выразить очень коротко: Новосибирск выбирает кондомы.

Самые распространенные способы контрацепции, как правило, требуют строгого соблюдения инструкции и контроль сроков. Но есть и способы, которые обещают защиту на более долгий срок. Один из них — противозачаточный имплант, который вводят женщине под кожу на плече. Он защищает от беременности в течение трех лет — во всяком случае так обещают производители.

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